アーティスト名義「ＥＬＡＩＺＡ」として活動する池田エライザが、が９月１１日に東京・初台の東京オペラシティコンサートホールでフルオーケストラ「パシフィックフィルハーモニア東京」と共演するシンフォニックコンサート「ＥＬＡＩＺＡ Ｓｙｍｐｈｏｎｉｃ Ｐｏｒｔｒａｉｔ ２０２６〜ｅｕｐｈｏｒｉａ〜」を開催することが２７日、発表された。

自身初のフルオーケストラとの共演。日本を代表する飯森範親の指揮、およびパシフィックフィルハーモニア東京とともにお届けする一夜限りのプレミアムコンサートで、「ｅｕｐｈｏｒｉａ（ユーフォリア＝多幸感・歓喜）」というタイトルのように音楽で幸福感を届ける。ＥＬＡＩＺＡとしてリリースした数々の楽曲が、本公演のために特別にシンフォニック・アレンジされる予定だ。

【ＥＬＡＩＺＡコメント全文】 今ある楽曲たちをオーケストラの皆様に再構築していただくことで、改めて音や言葉に新鮮な気持ちで向き合うことができることをとても楽しみにしています。頭の中で複雑に絡まった何かが解けていくメディテーションのような時間にしたいです。足を運んでいただけたら嬉（うれ）しいです！是非、音を浴びに来てください。