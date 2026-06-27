Ｊ１清水が、Ｊ１町田から期限付き移籍中のＦＷ呉世勲（２７）を完全移籍で獲得することが分かった。

呉は１９４センチ、９３キロの恵まれた体格を生かした空中戦が武器。百年構想リーグの空中戦勝利数は１８８でトップを独走、２位の東京Ｖ染野唯月の９７を大きく引き離した。高いポストプレー能力に加え、前線からの守備の献身性も光る。

韓国の蔚山現代ＦＣから２０２２年に清水へ完全移籍。２４年は町田に期限付き移籍すると３３試合に出場し８得点。韓国代表にも初招集された。２５年に町田へ完全移籍したが、シーズン中盤からＦＷ藤尾翔太が１トップの先発に定着し、出場機会が減少。３１試合に出場するも２得点にとどまっていた。

今年から清水に期限付き移籍で復帰。神戸をリーグ２連覇に導いた吉田孝行監督の下でセンターＦＷの主力に定着した。百年構想リーグではチーム最多の７得点を記録するなど、攻撃陣に欠かせない存在だった。北中米Ｗ杯の韓国代表メンバー入りは惜しくも逃したが、清水でさらなる成長を遂げ代表復帰を目指している。

清水は今夏、広島のＦＷジャーメイン良や木下康介らの獲得にも動いてきたが、呉の完全移籍は新戦力獲得に匹敵する“最大級の補強”と言えそうだ。