◆米大リーグ ツインズ―ロッキーズ（２６日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ロッキーズの菅野智之投手が２６日（日本時間２７日）、敵地のツインズ戦に９勝目を目指して先発。初回、２回と連続で本塁打を浴びた。

１死一塁でクレメンスに１２号先制２ランを打たれ、初回を２失点で立ち上がった。先頭のラーナックをシンカーで三飛。２番バクストンはシンカーを左前に運ばれた。３番クレメンスに対し、１ボールからの２球目の低めへのスプリットにうまく合わせられ、右越えの２ランを浴びた。続くベルを捕邪飛で２死。５番カラティニにはフルカウントから粘られたが、丹念に低めに集め、最後はスプリットで空振り三振に仕留めた。

２回は先頭のルイスに左前安打。７番リーに膝元へのスライダーを打たれ、右越え１４号２ランを被弾した。５月２７日のドジャース戦以来約１か月ぶりの２アーチを浴び、０−４とリードを広げられた。

２０日の前回登板（対パイレーツ）では６回４安打１失点５奪三振のクオリティースタートを達成。８５球の省エネ投球で３連勝となる８勝目を挙げた。相手先発は、昨年サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズで、２４歳の怪物右腕相手にも負けず劣らない粘投を見せていた。