なにわ男子、『逆転男子』初イベント裏側を公開 大橋和也の私服コーデ対決で藤原丈一郎がまさかの一言
7人組グループ・なにわ男子が出演するテレビ朝日系『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）27日の地上波放送では、「監督指名でガチバトル！なにわドラフト会議」を届ける。さらに放送終了後から配信がスタートするTELASA（テラサ）オリジナルコンテンツでは、4万人を動員した初の番組イベント『なにわ男子の逆転男子 祝3周年〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜』の舞台裏地上波未公開シーンを特別配信する。
【写真】西畑大吾＆大西流星のあざとかわいい顎のせショット
番組スタートから3周年を記念し、4月7、8日に神奈川県・Kアリーナ横浜で開催されたイベント『なにわ男子の逆転男子 祝3周年〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜』。「ガチ私服ファッションバトル」や「カメラ目線男子」など、よりなにわ男子の魅力を知ることができる企画満載で、4万人のファンを大いに魅了。地上波本編でも5月30日、6月6日の2週にわたり、イベントの舞台裏を公開してきた。
今回、TELASAでは地上波未公開シーンを一挙特別配信。放送に収まりきらなかった貴重な舞台裏シーンをTELASA限定で放出する。
イベント会場に設置され長蛇の列となっていた、メンバー直筆メッセージが書かれたメッセージボード。7人それぞれが開演6時間前から想いを込めてメッセージを書く姿のほか、和気あいあいとしたリハーサルやマッサージルームでのリラックスした姿など、本番前のなにわ男子の様子がたっぷり収められた。
また、1日目の開演直前に行われて大好評だった大西流星＆藤原丈一郎ペアによる影ナレの裏側も。「タレントがこれ言うのはレア」という公演中の注意事項まで自分たちでナレーションするという、『逆転男子』らしいサプライズの裏側にも注目だ。
そして2日目の企画「テーマパークでテンションMAXコーデ対決」の舞台裏も公開。前日の対決で見事優勝した大橋和也が、連覇がかかったステージングを見せる中、バックステージで見ていた藤原が大橋のコーデを見て、まさかの一言を。さらに、着替えを終えてやってきた道枝駿佑にも…。長尾謙杜や高橋恭平こだわりの私服コーデ、西畑大吾、大西の入念なかわいいポーズチェックなど、ここでしか見られないなにわ男子の表情が満載となっている。
番組スタートから3周年を記念し、4月7、8日に神奈川県・Kアリーナ横浜で開催されたイベント『なにわ男子の逆転男子 祝3周年〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜』。「ガチ私服ファッションバトル」や「カメラ目線男子」など、よりなにわ男子の魅力を知ることができる企画満載で、4万人のファンを大いに魅了。地上波本編でも5月30日、6月6日の2週にわたり、イベントの舞台裏を公開してきた。
今回、TELASAでは地上波未公開シーンを一挙特別配信。放送に収まりきらなかった貴重な舞台裏シーンをTELASA限定で放出する。
イベント会場に設置され長蛇の列となっていた、メンバー直筆メッセージが書かれたメッセージボード。7人それぞれが開演6時間前から想いを込めてメッセージを書く姿のほか、和気あいあいとしたリハーサルやマッサージルームでのリラックスした姿など、本番前のなにわ男子の様子がたっぷり収められた。
また、1日目の開演直前に行われて大好評だった大西流星＆藤原丈一郎ペアによる影ナレの裏側も。「タレントがこれ言うのはレア」という公演中の注意事項まで自分たちでナレーションするという、『逆転男子』らしいサプライズの裏側にも注目だ。
そして2日目の企画「テーマパークでテンションMAXコーデ対決」の舞台裏も公開。前日の対決で見事優勝した大橋和也が、連覇がかかったステージングを見せる中、バックステージで見ていた藤原が大橋のコーデを見て、まさかの一言を。さらに、着替えを終えてやってきた道枝駿佑にも…。長尾謙杜や高橋恭平こだわりの私服コーデ、西畑大吾、大西の入念なかわいいポーズチェックなど、ここでしか見られないなにわ男子の表情が満載となっている。