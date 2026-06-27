“ELAIZA”名義で音楽活動をする女優池田エライザ（30）が9月11日、東京・オペラシティコンサートホールで、初となるフルオーケストラとのコンサート「ELAIZA Symphonic Portrait 2026〜euphoria〜」を開催することを27日、発表した。

ステージをともにするオーケストラは、日本を代表する飯森範親氏の指揮によるパシフィックフィルハーモニア東京というぜいたくさ。「今ある楽曲たちをオーケストラの皆さまに再構築していただくことで、改めて音や言葉に新鮮な気持ちで向き合うことができることをとても楽しみにしています」とコメント。「頭の中で複雑に絡まった何かが解けていくメディテーションのような時間にしたいです」とし、「足を運んでいただけたらうれしいです！ ぜひ、音を浴びに来てください」と呼びかけた。

サブタイトルの「euphoria」（ユーフォリア）は“多幸感”“歓喜”を示す。フルオーケストラが奏でる重厚かつ繊細な響きと、ELAIZAの美しく力強い歌声が融合し、聴く者に“euphoria”を届ける特別な一時となりそうだ。