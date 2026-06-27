見つけたら使ってみて！「オールシーズン使い倒せる優秀っぷり」日本製の万能100均食器

ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『呑水 黒』は、深型でたっぷり入るサイズ感と、軽くて扱いやすいプラスチック製が魅力。鍋の取り分けだけでなく、スープやラーメン、麺つゆ入れ、デザート用カップなど幅広く使えます。日常で活躍する便利なアイテムなので、この機会に要チェックです♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：呑水 黒

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：14.2cm×7.4cm×12.4cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480939582

ダイソーで買える万能食器！呑水（とんすい）

ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『呑水 黒』は、鍋料理の取り分け用として使うイメージが強い食器。

しかし、実際に使ってみるとその便利さは鍋の季節だけでは終わりませんでした…！

まず、形が秀逸。特に便利なのが、この縁の部分です。指を引っ掛けやすい形になっているため、器をしっかり持ちやすく、安全に使えるところが魅力。

料理を入れた状態でも持ちやすいので、日常使いしやすい食器です。

オールシーズン使える！ダイソーの『呑水 黒』

日本製で軽く、扱いやすいプラスチック製なのもポイント。陶器の器と比べて熱が伝わりにくいため、熱い料理を入れた時にも持ちやすく感じます。

サイズは約14.2cm×7.4cm×12.4cm。普通のお味噌汁茶碗くらいの大きさがあり、深型なので見た目以上にたっぷり入ります。

鍋の具材を取り分けるのはもちろん、雑炊やラーメン、スープなどを入れる器としても活躍します。

底面には切り欠き付きの高台があるので、とんすいを洗った後に水が溜まりにくいのも◎また、食器洗い機や乾燥機も使用可能。さらに電子レンジでのあたためもOKなので、至れり尽くせりなアイテムです。

今回はダイソーの『呑水 黒』をご紹介しました。

「呑水＝鍋料理」というイメージがありますが、実は一年中使える万能アイテム。

鍋の季節が終わっても、スープや煮物の器として使ったり、天つゆ入れにしたり、おそばやそうめんなど麺類のつゆ入れとして使ったりと、出番はたくさんあります。

さらに、デザート用のカップとして使うこともできるので、料理のジャンルを選ばないのも嬉しいところ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。