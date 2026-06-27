試しに買ったら大成功！「必要な分だけ気軽に使える！」挽きたてを味わえる100均の本格グッズ
商品情報
商品名：粒コショウミル
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径4.8×縦11.3cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4991203187369
ダイソーで見つけた『粒コショウミル』をお試し！
コショウをはじめとするスパイスは、やはり挽きたてが一番。香りを感じやすく、お料理も一段と美味しく感じますよね。
今回は、粒コショウを簡単に挽ける調味料ボトル『粒コショウミル』をご紹介します。
価格は110円（税込）。ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけました。
実は、スパイス屋さんでホールのスパイスを購入したものの、肝心の挽く道具がなくて困っていました。
毎回すり鉢を出すのは面倒だし…何か良い商品はないかとダイソーで探してみたところ、日本製のペッパーミルが売っていたので試しに購入！
本来は粒コショウ用ですが、今回は自己責任のもとで山椒を入れてみました。
詰替え口が広々としているのがGOOD。袋から直接詰め替えやすいです。
使い心地や注意点は？洗いやすさも合わせてチェック！
スパイスによって差はあるかもしれませんが、山椒は粗めの挽き具合で挽くことができました。
ただ、ミルを洗った後水分が残っているとスパイスが詰まりやすいので、しっかりと乾燥させてから詰め替えることをおすすめします。
本格的なスパイスを、食卓でささっとかけて楽しめるのがお気に入り！挽きたての香りを存分に楽しめます。
また、量の調節もしやすいのが嬉しいポイント。欲しい分だけ手軽に挽けます。
刃の部分がプラスチック製なのも注目ポイント！サビに強く、長く愛用できます。
瓶は広口なので、シート状のスポンジならそのまま指先を入れてしっかり洗えます。衛生面を保ちながら気持ちよく使用できますよ。
今回は、ダイソーの『粒コショウミル』をご紹介しました。
たった110円（税込）でしっかりとしたペッパーミルが買えるとは…さすがダイソー！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。