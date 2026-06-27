試しに買ったら大成功！「必要な分だけ気軽に使える！」挽きたてを味わえる100均の本格グッズ

スパイス屋さんでホールのスパイスを購入した筆者。肝心の挽く道具がなくて困っていました。そんなときに見つけたのが、ダイソーの『粒コショウミル』。粒コショウを手軽に挽ける調味料ボトルですが、自己責任で山椒に使ってみたら大成功！しかも、好きな分だけ手軽に挽けて便利です。早速お試しレビューをご紹介します。

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商品情報

商品名：粒コショウミル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径4.8×縦11.3cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4991203187369

ダイソーで見つけた『粒コショウミル』をお試し！

コショウをはじめとするスパイスは、やはり挽きたてが一番。香りを感じやすく、お料理も一段と美味しく感じますよね。

今回は、粒コショウを簡単に挽ける調味料ボトル『粒コショウミル』をご紹介します。

価格は110円（税込）。ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけました。

実は、スパイス屋さんでホールのスパイスを購入したものの、肝心の挽く道具がなくて困っていました。

毎回すり鉢を出すのは面倒だし…何か良い商品はないかとダイソーで探してみたところ、日本製のペッパーミルが売っていたので試しに購入！

本来は粒コショウ用ですが、今回は自己責任のもとで山椒を入れてみました。

詰替え口が広々としているのがGOOD。袋から直接詰め替えやすいです。

使い心地や注意点は？洗いやすさも合わせてチェック！

スパイスによって差はあるかもしれませんが、山椒は粗めの挽き具合で挽くことができました。

ただ、ミルを洗った後水分が残っているとスパイスが詰まりやすいので、しっかりと乾燥させてから詰め替えることをおすすめします。

本格的なスパイスを、食卓でささっとかけて楽しめるのがお気に入り！挽きたての香りを存分に楽しめます。

また、量の調節もしやすいのが嬉しいポイント。欲しい分だけ手軽に挽けます。

刃の部分がプラスチック製なのも注目ポイント！サビに強く、長く愛用できます。

瓶は広口なので、シート状のスポンジならそのまま指先を入れてしっかり洗えます。衛生面を保ちながら気持ちよく使用できますよ。

今回は、ダイソーの『粒コショウミル』をご紹介しました。

たった110円（税込）でしっかりとしたペッパーミルが買えるとは…さすがダイソー！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。