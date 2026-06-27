「他の100均は数百円するのに！」快適度が増す高機能トレー

他の100均では数百円で販売されていることが多い回転式のトレー。なんとセリアから、100円の『回転式物置トレー』が登場していました！ボックスに入れると取り出しにくい調味料ボトルも、このトレーに置くだけで楽ちん！お目当ての物を簡単に取り出せます。耐荷重もそこそこ高く、回転もスムーズで使いやすいです◎

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商品情報

商品名：回転式物置トレー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径20×3cm

耐荷重：2kg

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879023456

セリアの便利なトレーで奥の物が取り出しやすい！

今回は、セリアで見つけた『回転式物置トレー』をご紹介します。棚の中などに入れたスパイス類を、回転させることでスマートに取り出せるアイテムです。

他の100均でもこういった回転式のトレーが販売されていますが、お値段が200〜300円するものが多いので、セリアで110円（税込）で見つけて驚きました…！

清潔感のある真っ白なカラーでキッチンにマッチしやすく、便利そうだなと思い試しに購入してみました。

トレーは360度回転するので、どんなに奥にある調味料ボトルでも取りやすい位置に移動させることができます。

耐荷重は2kgと、そこそこ耐久度が高いのも嬉しいポイントです。

サイズは約直径20×3cmとなっています。日常的に使用する調味料を、大小含めて8本ほど余裕を持っておけました。

『回転式物置トレー』の使い心地や注意点は？

筆者はコンロ上の棚や、小さなオープンラックの中で使用しています。

トレーの動きは非常にスムーズでなめらかです。ただし、回す際にどうしても調味料のボトルが滑りやすいので、滑り止めなどを一緒に併用すると快適度が増します。

収納ボックスなどで調味料を保管すると、どうしても奥にあるボトルを取り出すのが面倒…。ですが、こちらは回転するだけでお目当てのボトルを楽に取り出せます！

調味料ボトルだけでなく、スキンケアアイテムなどを置くのに使用してもいいかもしれません。

今回は、セリアの『回転式物置トレー』をご紹介しました。

気になっていた便利グッズが100円で試せるのは嬉しいかぎり！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。