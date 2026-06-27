「本当に330円？」「高級感すごい♡」美しく保管できる収納グッズ

お気に入りの腕時計、どう保管していますか？大切にしたいけれど、専用の収納ケースは高価なものが多く、購入をためらってしまうことも…。そんな中、ダイソーで思わず二度見してしまう高見えアイテムを発見。今回は、330円（税込）で買えるのが驚きなダイソーの「腕時計収納BOX」をご紹介します！

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商品情報

商品名：腕時計用収納BOX

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

サイズ（約）：14×7.5×10cm

JANコード：4550480805146

330円とは思えない！高見え感抜群のダイソー「腕時計用収納BOX」

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた「腕時計用収納BOX」。黒塗り仕上げの木製ケースで、高級感たっぷり！ぱっと見では、330円とは思えません。

フタ部分が透明になっているため、ケースを開けなくても中の時計を眺めることができるのも嬉しいポイント。

お気に入りの時計をディスプレイ感覚で楽しめるので、コレクションケースとしても活躍してくれそうです。

厚みのあるクッションでしっかり保護！細かな部分まで丁寧な作り

収納BOXの内部には、腕時計を2本収納できるスペースが用意されています。

中央には仕切り板が付いているため、時計同士がぶつかりにくい仕様。大切な腕時計を並べて保管できます。

さらに時計を巻き付けるためのクッションが2個付属しています。

このクッションが想像以上にしっかりした作り！

厚みのあるクッションがしっかり腕時計を支えてくれて、ベルトの型崩れを防いでくれます。

クッションのサイズが収納スペースにぴったり合うよう設計されているのもポイント。実際にセットしてみると少し動かした程度ではズレることがなく、しっかり固定されました。

収納ケースの中で時計が動いてしまう心配が少ないため、安心して保管できます。

さらにフタ裏にクッションが付いており、閉じた際に本体がガタンと強く当たりにくいのも魅力。細かな配慮があって、お気に入りの腕時計を大切に保管できます。

インテリアショップや時計専門店で販売されていても違和感がないようなデザインで、ダイソーの本気を感じる高見えアイテムです♡

今回は、ダイソーの「腕時計用収納BOX」をご紹介しました。

高級感のある見た目と実用性を兼ね備えた優秀アイテムです。大切な腕時計をきれいに保管したい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。