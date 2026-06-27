◆米大リーグ ブルワーズ―カブス（２６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が２６日（日本時間２７日）、敵地のブルワーズ戦に「４番・ＤＨ」でスタメン出場。ブルワーズの剛腕ミジオロウスキーから出場１１試合ぶりの１１号本塁打を放った。

２回先頭の第１打席では空振り三振。その後、四球１つの準完全ペースで快投していたミジオロウスキーに対し、５回先頭で２度目の対戦を迎えた。初球カットボールから４球連続直球でフルカウント。直前の直球から１６キロ差の外角低めへのスライダーを打ち、右中間席へ放り込んだ。打球速度１０３・８マイル（約１６７・０キロ）、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）、打球角度２４度の会心の当たりに一塁を回ったところでガッツポーズ。チーム初安打となる一発で１−０と先制した。

ミジオロウスキーは現在、サイ・ヤング賞候補の最右翼。今季すでに１００マイル（約１６０・９キロ）の剛速球を５１４球投げており、同２位ミラー（パドレス）の２０９球の倍以上。１２日のフィリーズ戦では、先発投手として史上最速の１０４・５マイル（約１６８・２キロ）を記録した。この日の初回にはクローアームストロングに対し１０５・５マイル（約１６９・８キロ）という先発投手史上最高球速を更新した。防御率と奪三振のリーグ２冠で、被本塁打４本は規定投球回到達投手では最少。５本目を鈴木が打った。

鈴木は前日のメッツ戦で出場機会がなく、ベンチから試合を見守った。２日前のダブルヘッダーでは第２試合では９回の守備から体の違和感で退いていたが、カウンセル監督は「もともと休養日だった。予定通り」と説明していた。