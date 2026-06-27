【ダラス（米テキサス州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ第３戦が行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）はスウェーデン（同３８位）と１―１で引き分けた。

チュニジア（同４５位）を破ったオランダ（同８位）が１位、日本が２位、スウェーデンが３位で１次リーグを突破した。（世界ランキングは１１日時点）

スウェーデンは右からの攻撃を担うエランガが鮮やかなゴール。先制されてすぐに試合を振り出しに戻したのが大きかった。

失点から６分後の６２分、パスを受けると中央へ仕掛けた。ペナルティーエリアの角から左足を振ると、ゴールの遠いサイドへミドルシュートが吸い込まれた。

殊勲の一撃で引き分けに持ち込み、エランガは「きょうは本当に勝ちたかったが、結局のところ、（勝ち点は）１で十分だったと思う」と納得の表情。決勝トーナメントに向けて、「与えられた状況を受け入れ、それに集中するだけだ」と意気込んだ。（平沢祐）

スウェーデン・ポッター監督「（日本は）よく組織されたチーム。予想通り厳しい試合だった。だからこそ、私たちのチームに満足している。引き分けは妥当な結果だ」