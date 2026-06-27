元Ｋ―１王者・武尊が２７日までに自身のインスタグラムを更新。パニック障害が再発し、入院していたことを明かした。２０２２年に精神科で「パニック障害とうつ病」と診断されていたことを公表していた。

武尊は「ここ最近久しぶりにパニック発作が１ケ月以上続いていて 何度も救急車で運ばれてしまったり 仕事相手や家族にも沢山（たくさん）迷惑をかけてしまっていたのでしっかり治療するために入院していました」と報告。

原因は不明だとも明かし「多分ここ数年心身のストレスやダメージがずっと気を張ってて耐えれてたのが引退したことでストッパーが外れて崩れてしまったような気がします」（原文ママ）と告白。今年４月の引退後の日々を振り返り「勝って苦しいことから解放されて嬉（うれ）しいはずなのに日に日に嬉しさも楽しさも感じなくなってご飯の美味（おい）しさや食欲もなくなって 連日、原因不明の胃腸炎や頭痛やめまいで毎日のように嘔吐（おうと）して体重も計量の時より落ちてしまっていました」と明かした。

「身体も動くし仕事も出来るし」「大丈夫、すぐ治るって思ってた」と自分を奮い立たせていたが、毎日過呼吸とパニックを繰り返して症状は悪化。「最後の方は気がついたら救急車や病院にいて沢山の人に迷惑をかけてしまった」と振り返り、入院の経緯を語った。

さらに、同じ症状に悩む人に「同じように原因不明の体調不良とか色んな感情を感じにくくなったら身体からのＳＯＳだと思ってちゃんと心と身体の休息の時間を作ってあげて欲しいなと思います」とメッセージ。「まだ僕も完全に克服した訳ではないけど毎日の仕事や生活が１２０点じゃなくて ７０点、８０点くらいで良いんだって思えるようになったり パニックになりそうな時にこれをすれば落ち着けるっていうことを少しずつ増やしていけば上手く付き合っていけるかなって思います」と語り、「前傾で頭を下げて呼吸の秒数を数えながら深呼吸」や、「海外とか誰も知らない場所に行って人目を気にせず外に出て毎日太陽を浴びる」など自身の経験を踏まえた具体的な対処法もつづった。

長文で思いを語った最後は「みんなが心の健康を大切に出来て 毎日笑顔で元気に過ごせますように」と願いを込めた。

この投稿には「武尊さんのようなスーパースターが、こんなに心の内を明かしてくれることで、同じような悩み苦しみを抱えている人達の光になると感じます」「これからもどんな時も武尊くんを応援します！」「ゆっくり休んでください」「武尊くん無事でよかった、、」「辛い気持ちを文章に出来る武尊さんは、素晴らしい。きっと救われる人も多いと思います」などのコメントが多数寄せられている。

武尊は２０２６年４月２９日、「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」でロッタン・ジットムアンノンに５回ＴＫＯ勝利し有終の美を飾っていた。