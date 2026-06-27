Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」でイレブン役を演じたミリー・ボビー・ブラウンが、シリーズ完結後も議論を呼ぶイレブンの“その後”について語った。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」フィナーレでは、最終決戦後にイレブンだけが裏側の世界に残留。世界を救うため自らを犠牲にしたようにも見える結末となったが、その後の生死は明確には描かれず、視聴者の間でさまざまな憶測を呼んでいる。

ポッドキャスト「Happy Sad Confused」のライブ収録で、イレブンの運命について質問されたブラウン。クリエイターのダファー兄弟から、真相を口外しないようテキストメッセージで念を押されたことを明かした。

「彼らは、“誰にも言わないで。僕たちで秘密にすると約束したんだから”と言っていました。他の誰も知りません。私たち3人だけです。その情報をどう扱うかは、彼ら次第ですね。」

番組ホストが観客に予想を尋ねると、多くの人が「イレブンは生き延びた」と回答した模様。ブラウンは「希望に満ちた観客ですね。大好きです！」と反応し、生死については「（生存を ）もちろん信じているし、信じなくてはならない」と濁したようだ。

また、「キャスト全員が、私（イレブン）が死んだと思ってる」とも話したブラウン。ジョーク交じりに、こう続けている。「まず、失礼ですよ。みんな本当に失礼。きっと何か理由があるんでしょうね。みんな自分の思い込みを投影しているんですよ！“わかってる。私を死なせたいんでしょ！”って感じ。でも私は“信じて！”という気持ちでした。少しは希望を持ちましょうよ」。

実際、マックス役のセイディ・シンクは「彼女は死んだと思います」としており、ホッパー役のデヴィッド・ハーバーも、平穏を取り戻したホーキンスで「彼女は存在し続けることはできない」との考えをいる。一方、ウィル役のノア・シュナップは「彼女は生きています」と。ダスティン役のゲイテン・マタラッツォは、自身の解釈を公にしたくないという姿勢だ。

Source:Variety(,)