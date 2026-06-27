【ダラス（米テキサス州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ第３戦が行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）はスウェーデン（同３８位）と１―１で引き分けた。

チュニジア（同４５位）を破ったオランダ（同８位）が１位、日本が２位、スウェーデンが３位で１次リーグを突破した。（世界ランキングは１１日時点）

オランダ３―１チュニジア

オランダが首位通過を果たした。前半は相手のオウンゴールとブロビーの今大会３点目で、２点をリード。後半は１点を取り合ったが、危なげなくリードを保った。オランダは本大会出場を逃した２００２、１８年を除き、６大会連続で１次リーグ無敗突破となった。

天気は雨、それでもブロビーの視界良好

試合前、屋根のないカンザスシティー郊外の巨大スタジアムに、豪雨が注いだ。雷による中断の心配もあった中、３度準優勝のオランダが暗雲をはねのける３得点で、Ｆ組を１位突破した。

すでに敗退が決まっていたチュニジアから、開始７分までに２ゴール。ドゥムフリースのクロスが相手のオウンゴールを誘い、ブロビーの得点もあり、ペースを握った。６２分に頭で３点目を加えたファンヘッケは、「日本戦と同様にＣＫからの失点があった。モロッコ戦に向けて改善しないと」と、自らを戒めることを忘れなかった。

両サイドを広く使うオランダらしい攻撃で快勝。１次リーグはブロビーが計３得点、サマーフィルが計２得点と若手アタッカーの躍動が目立った。ブロビーは「チームにとって大事な存在でいられるように努めている」と、気の緩みを見せない。今のところ、視界は良好だ。（平地一紀）