「横浜国立大学出身と聞いて驚いた有名人」ランキング！ 2位「西島秀俊」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、横浜国立大学出身と聞いて驚いた有名人に関するアンケートを実施しました。その中から、「横浜国立大学出身と聞いて驚いた有名人」ランキングの結果をご紹介します。
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2位にランクインしたのは、実力派俳優として映画やドラマで圧倒的な存在感を放つ西島秀俊さんです。端正なルックスと確かな演技力で幅広い世代から人気を集める西島さんですが、実は横浜国立大学工学部の生産工学科に在籍していた経歴を持っています。理系最高峰の国立大学で学んでいたという知的なバックグラウンドを知り、驚いた人も多いようです。
回答者からは、「映画・ドラマのイメージだと、高卒のたたき上げだと思っていましたので意外でした」（60代男性／宮崎県）、「若い頃から俳優業に専念していたのかと思い、大学を卒業していること自体が意外だったから」（20代女性／東京都）、「かっこいいだけじゃなくて頭も良かったのかと驚いてる」（50代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：稲葉浩志（B’z）／144票見事1位に輝いたのは、日本を代表するロックバンド「B’z」のボーカル・稲葉浩志さんです。パワフルな歌声と圧倒的なステージパフォーマンスで長年音楽界のトップを走り続ける稲葉さん。横浜国立大学教育学部中学校教員養成課程（数学）を卒業しており、小学校・中学校の教員免許を所持していることでも有名です。ロックスターと国立大卒・数学教師のギャップが、多くの人に強いインパクトを与えています。
回答者からは、「ロック界のレジェンドという印象が強く、横浜国立大学出身の高学歴だったことに驚いたからです」（60代女性／愛知県）、「大学行かなくてもB'zの活動できそう」（40代女性／福岡県）、「名門大学出身なことはもちろん、教育学部出身なことにも驚いたから」（20代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：西島秀俊（俳優）／51票
2位にランクインしたのは、実力派俳優として映画やドラマで圧倒的な存在感を放つ西島秀俊さんです。端正なルックスと確かな演技力で幅広い世代から人気を集める西島さんですが、実は横浜国立大学工学部の生産工学科に在籍していた経歴を持っています。理系最高峰の国立大学で学んでいたという知的なバックグラウンドを知り、驚いた人も多いようです。
1位：稲葉浩志（B’z）／144票見事1位に輝いたのは、日本を代表するロックバンド「B’z」のボーカル・稲葉浩志さんです。パワフルな歌声と圧倒的なステージパフォーマンスで長年音楽界のトップを走り続ける稲葉さん。横浜国立大学教育学部中学校教員養成課程（数学）を卒業しており、小学校・中学校の教員免許を所持していることでも有名です。ロックスターと国立大卒・数学教師のギャップが、多くの人に強いインパクトを与えています。
回答者からは、「ロック界のレジェンドという印象が強く、横浜国立大学出身の高学歴だったことに驚いたからです」（60代女性／愛知県）、「大学行かなくてもB'zの活動できそう」（40代女性／福岡県）、「名門大学出身なことはもちろん、教育学部出身なことにも驚いたから」（20代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)