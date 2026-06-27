『旅サラダ』生放送で松下奈緒が“報告”「おめでとうございます！」「すごい！」
ABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）の27日放送回で、MCの松下奈緒が“報告”を行った。
【写真】「歴史ある番組の一員になれて光栄」新しい旅サラダファミリー
番組冒頭、「皆さまにご報告がございます」と切り出した松下は「1700回！」と記された旗を取り出し「この旅サラダ、1993年にスタートしまして、きょうで1700回目を迎えることになりました！」と報告。藤木直人も「すごいですよ」と反応した。
スタジオの松下、藤木、勝俣州和、山之内すずが「ありがとうございます」と頭を下げ、視聴者に感謝を伝えた。藤木が「僕はまだ60回ちょっと…」と出演回数を明かすと、松下も「私も150回ちょっと」と答え、その番組の長い歴史をうかがわせた。
この報告に視聴者からも「旅サラダ1700回放送！ おめでとうございます！」「今日で1700回!?すごい！おめでとうございます」「1700回おめでとうございます」といった祝福の声が寄せられた。
1993年4月に放送開始した『朝だ！生です旅サラダ』。初代MCは草野仁が担当。その後、27年半にわたり神田正輝がMCを務めた。現在は松下、藤木がダブルMCを務めている。レギュラー出演者やゲストが国内外を訪れ、旅の魅力や情報を伝えている。
【写真】「歴史ある番組の一員になれて光栄」新しい旅サラダファミリー
番組冒頭、「皆さまにご報告がございます」と切り出した松下は「1700回！」と記された旗を取り出し「この旅サラダ、1993年にスタートしまして、きょうで1700回目を迎えることになりました！」と報告。藤木直人も「すごいですよ」と反応した。
この報告に視聴者からも「旅サラダ1700回放送！ おめでとうございます！」「今日で1700回!?すごい！おめでとうございます」「1700回おめでとうございます」といった祝福の声が寄せられた。
1993年4月に放送開始した『朝だ！生です旅サラダ』。初代MCは草野仁が担当。その後、27年半にわたり神田正輝がMCを務めた。現在は松下、藤木がダブルMCを務めている。レギュラー出演者やゲストが国内外を訪れ、旅の魅力や情報を伝えている。