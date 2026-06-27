【レベル３土砂災害警報】静岡県・下田市に発表 09:38時点
気象台は、27日午前9時38分に、レベル３土砂災害警報を下田市に発表しました。
伊豆では、土砂災害に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■静岡市南部
●レベル２土砂災害注意報
■静岡市北部
●レベル２土砂災害注意報
■浜松市南部
●レベル２土砂災害注意報
■浜松市北部
●レベル２土砂災害注意報
■沼津市
●レベル２土砂災害注意報
■熱海市
●レベル２土砂災害注意報
■三島市
●レベル２土砂災害注意報
■富士宮市
●レベル２土砂災害注意報
■伊東市
●レベル２土砂災害注意報
■磐田市
●レベル２土砂災害注意報
■掛川市
●レベル２土砂災害注意報
■御殿場市
●レベル２土砂災害注意報【発表】
■袋井市
●レベル２土砂災害注意報
■下田市
●レベル３土砂災害警報【発表】
■裾野市
●レベル２土砂災害注意報
■湖西市
●レベル２土砂災害注意報
■伊豆市
●レベル２土砂災害注意報
■御前崎市
●レベル２土砂災害注意報
■菊川市
●レベル２土砂災害注意報
■伊豆の国市
●レベル２土砂災害注意報
■牧之原市
●レベル２土砂災害注意報
■東伊豆町
●レベル２土砂災害注意報
■河津町
●レベル２土砂災害注意報
■南伊豆町
●レベル２土砂災害注意報
■松崎町
●レベル２土砂災害注意報
■西伊豆町
●レベル２土砂災害注意報
■清水町
●レベル２土砂災害注意報
■長泉町
●レベル２土砂災害注意報
■川根本町
●レベル２土砂災害注意報
■森町
●レベル２土砂災害注意報