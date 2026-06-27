テレビ東京は２７日、タレントの明石家さんま（７０）が、７月１１日にテレ東系バラエティー番組「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」２時間半ＳＰに出演すると発表した。

番組は「ひぇー！明石家さんまが３年ぶりにキター！絶好調の“お笑い怪獣”と新潟縦断１２２キロ！さらには鈴木福も初登場！超豪華リレーに哲朗もパワー全開だ！ヤバいよヤバいよＳＰ」。

今回は、新潟県柏崎市の荻ノ島かやぶきの里からスタートし、長岡市や加茂市を経て、阿賀野市にある“やすだ瓦ロード”でのゴールを目指す新潟縦断の充電旅で、初登場の鈴木福と明石家さんまが３年ぶり３回目の降臨する。

放送日のサッカーＷ杯準々決勝に合わせて着てきたというユニホームを身にまとい「テレ東をホームにしたからな」と序盤からサービス精神たっぷりに登場。立ち寄ったスーパーでは、店長からの熱いリクエストに応えて伝説のキャラクター「ブラックデビル」を披露して店内を大爆笑に包むほか、紅白歌合戦のオファーを断る真摯（しんし）な理由、さらには出川が仕掛けた去年の「古希祝いサプライズ」を巡る、２カ月間も勘違いし続けたという衝撃裏話が飛び出す。

鈴木拓也番組プロデューサーは「明石家さんまさんが３年ぶりに充電旅に来てくれました！。快晴の新潟で、今回も超パワフルで絶好調なさんまさん。出川さんとの秘蔵エピソード満載のトークも、地元の皆さんにバンバン声をかけて笑い巻き起こして全員を笑顔にしていく姿は…まさに“お笑い怪獣”！。そして、運転免許取り立ての鈴木福さんも初登場！みなさんから『大きくなったねぇ！』と声をかけられまくる福さんに、出川さんもホッコリしてました」と述べた。