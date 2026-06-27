◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日から今季最長タイの１３連戦がスタート。メジャー通算３００本塁打まで残り３本と迫る中、同地区の宿敵相手に３試合ぶりとなる１８号の期待がかかる。

２４日（同２５日）の敵地・ツインズ戦ではリアル二刀流で、投げては６回５安打３失点（自責２）と好投して８勝目を挙げたが、捕手ラッシングとの呼吸が合わず、２回１死満塁では自身のメジャー移籍後最速タイとなる１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をラッシングが捕球できず、捕逸で失点する場面も。直後には大谷がマウンド上で強い口調で何かを伝えるシーンも見られた。

この日の試合前、ロバーツ監督は「ラッシングや翔平と何か話し合ったか」と聞かれ「話し合ったよ。あれはその場で起きたことだったし、今後は全員が同じ考えでやっていけると思っている。捕手と投手が常に完璧に息が合うわけじゃない。でも、この前みたいな状況にはもうならないと思う。みんな勝ちたいと思っているし、全員が気にかけている。ただ、私としては全員が同じ認識を持つようにしなければならないし、彼らも自分たちの役割を果たさないといけない」と話した。

大谷とバッテリーを組む難しさに関しては「翔平は自分が何を投げたいのかが非常にハッキリしているんだ。多くの投手はもう少し柔軟だけど、翔平は『この球をここに投げたい』という考えが明確なんだ。少しクレイトン（カーショー）に似ているかな。比較するのはあまり好きじゃないけど、クレイトンも自分が何をしたいかをしっかり持っていた。だから捕手と考えが合わないとフラストレーションを感じていた。翔平も少しそういうところがあると思う」と明かした。

一方、首の張りで負傷者リスト入りしているスミスについては「日ごとには良くなっているけど、野球の活動はまだ始めていない。だから、復帰してプレーできる時期がいつになるかはまだ分からない」と復帰の見通しが立っていないという。「予定より長引いているという意味では心配だ。でも、長期的な問題だとは考えていないから、その意味では心配していない」と話した。