¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Îµå±ãÁª½Ð¤Ï¡ÖÀµµÁ¡×ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤òÄ©È¯¡Ö°Ö¤á¤Î»²²Ã¾Þ¡×
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡££²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£Í£Ì£Â¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡Ê£··î£±£´Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Î£±¼¡ÅêÉ¼·ë²Ì¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡Ö£³£³£´Ëü£±£²£µ£·É¼¡×¤ò½¸¤á¤Æ£¶Ç¯Ï¢Â³£¶ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¡£°ìÊý¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡Ö£³£²£³Ëü£²£¹£³£²É¼¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àª¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Î¤Û¤«¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ä¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ê¤É³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç£¶Áª¼ê¤¬ºÇ½ªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤ß¡¢·×£·Áª¼ê¤¬µå±ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¬ËÜ¤Ï»°ÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¥²¥ì¥í¤é¤â£±¼¡ÅêÉ¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¾¡Î¨£µ³ä¤ËÆÏ¤«¤º¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂè£·Àï¤Þ¤Ç»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¦¥§¡¼¡×¤Ï£²£¶Æü¡ÊÆ±£²£·Æü¡Ë¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤Îà¥È¥Ã¥×ÅöÁªá¤Ë¡Ö£â£×£Á£Ò¤¬£±¡¥£°¤ÎÁª¼ê¤¬¤Ê¤¼¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×£²¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥Ê¥ÀÁ´ÅÚ¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¸õÊä¡Ù¤Ë¡¢°Ö¤á¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¤òÂ£¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÀ¹Âç¤Ë¸«²¼¤·¡ÖÊ¢Î©¤¿¤·¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂçÃ«¤¬¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤òÍÞ¤¨¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤ÀÀµµÁ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Úµò¤À¡×¤ÈÂç¾åÃÊ¤Ë¹½¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀª¤¬É¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿É¤é¤Ä¤À¡£¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÌÀÇò¤À¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂç¼ºÂÖ¤òÈÈ¤·¡¢º£Ç¯¤â¾¡Î¨£µ³ä°Ê²¼¤À¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤Ï¼«¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ø»²²Ã¾Þ¡Ù¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Îò»ËÅª¤ÊÂç¼ºÇÔ¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉÔ¿¶¤ÎÀÕÇ¤¤ò¥Á¡¼¥à¤ËÌä¤¦¤è¤ê¤â¡¢Èà¤é¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¼ê¼è¤êÂ¼è¤êÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤À¡£
¡¡Á´Áª¼ê¤Ï£²¼¡ÅêÉ¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ£··î£´Æü¡ÊÆ±£µÆü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Á´°÷Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÆÀï¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤Ï¤ë¤À¤í¤¦¡£ÂçÃ«¤ÈºÇ¹â¾¡Î¨¤ò¸Ø¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤òÍÊ¤¹¤ë¾¡Î¨£µ³äÌ¤´°¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò°µÅÝ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤À¡×¤È¤È¤³¤È¤ó¥³¥²¼¤í¤·¤¿¤¬¡Ä¡£