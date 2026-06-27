◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日から今季最長タイの１３連戦がスタート。メジャー通算３００本塁打まで残り３本と迫る中、同地区の宿敵相手に３試合ぶりとなる１８号の期待がかかる。先発の佐々木朗希投手（２４）は２４年オフに移籍先の最終候補でもあった“因縁”のパドレス戦初登板で自身５試合ぶりの４勝目を狙う。

この日、ドジャースは帽子の右側に「ＶＺ」の文字を付けて戦う。ベネズエラで死者が多く出る大地震が発生したためだ。ロバーツ監督は「チームにはロハスとエンリケスとベネズエラ人の選手がいるし、マイナーにも多くのベネズエラ人選手がいる。私たちに今できることは、その現実を知ることくらいだ。多くの命が失われ、大きな惨事、災害が起きている。彼らのことを思い、祈りをささげることだね。そして、彼らの存在は大切なんだということを忘れないこと。ここで起きていないからといって、何も起きていないわけじゃない。私たちの世界の外でも現実の人生は続いている。そういうことだ」と話した。

試合直前の国歌斉唱の前にはベネズエラへの黙とうをささげる時間も設けられた。