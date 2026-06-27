GK早川友基は決勝Tに決意新た、離れるベースキャンプ地は「ホッとする、家みたいな場所だった」
グループリーグ突破を決めた日本代表は26日、ベースキャンプ施設があるナッシュビルで昨日のスウェーデン戦に出場しなかった9人がトレーニングを実施した。3日後の29日には決勝トーナメント初戦でブラジルと対戦。GK早川友基(鹿島)は「自分たちが持っている力を出すだけ」と力を込めた。
グループリーグを1勝2分で終え、2位通過で決勝トーナメントに駒を進めた。ここまでアメリカ・ナッシュビルでベースキャンプを敷いていたが、明朝のトレーニング後にはブラジル戦が行われるヒューストンに向かう。
早川は約半月を過ごしたナッシュビルの地を名残惜しく振り返った。「めっちゃ暑くはないし、ダラスよりも暑くない。この施設や環境はすごくよかった」(早川)。また、試合の開催場所ではないことも功を奏したという。
「よくも悪くもワールドカップ感がない街の雰囲気。そこは自分たちにとってすごくよかったと思う。試合するごとに、ここに帰ってくるのがちょっとホッとするというか。家じゃないけど、そういう雰囲気も出ていて本当にいい場所だった」
この日は少数でのトレーニングが行われた。終盤にはシュート練習を実施。FW塩貝健人が最後まで粘って蹴り続けるなか、早川らGK陣も付き合った。意欲を燃やす若手に対し、早川は「あんな感じです。いいキャラしてます」と目を細めた。
だが、塩貝の放つ弾道には目を見張る。2025シーズンJリーグMVPの鹿島守護神は「やっぱりボールスピードがある。難しいシュートを打ってくるので嫌っちゃ嫌」と評価。「基本的に彼らが決めないと終わらないので……そこはいい塩梅を見ています(笑)」と冗談めかしながらその実力を認めていた。
ベースキャンプを離れ、3日後にはサッカー王国ブラジルとの山場を迎える。ただ、日本もオランダら強豪ひしめくF組を勝ち抜き、対するブラジルにも昨年10月に史上初勝利を果たしている。早川は「自分たちがビビる相手ではない」と強調する。
それは慢心ではない。「相手をリスペクトしすぎるんじゃなくて、自分たちが持っているすべてを出すほうにエネルギーを注いだほうが絶対にいい」。森保一監督が8年間で築いてきた自信を胸に、選手たちは一片も臆していない。
1人しか出場できないGKチーム3人で切磋琢磨を続けるなか、早川は出場を続けるGK鈴木彩艶のパフォーマンスを率直に称賛する。鈴木は安定した守備力とチャンスにつなげることができる圧倒的なキック力で、グループリーグ3試合を通して持ち味を発揮。スウェーデン戦でも終盤に何度もスーパーセーブを見せつけてゴールを阻んだ。
「彩艶のパフォーマンスはすごくいい。本当に自信にあふれている。彼の積み上げているパフォーマンスがこうやって出せていることはすごくいいこと。彩艶が止めているからゲームが崩れなかったり、自分たちの勝利につながったり、我慢できているというのはある。すごくいいパフォーマンスを続けている」
一発勝負となる決勝トーナメントでは、勝敗を決するためにPK戦が行われる。日本は2010年南アフリカ大会、22年カタール大会と決勝トーナメント初戦で2度PK戦に臨んだが、いずれも敗戦。勝ち進むためには避けて通れない要素となるが、GK陣も当然PK戦を意識している。
「(PK戦を)練習でやっているので、そういうところでタイミングや相手の分析はしている」。そう語る早川は対戦国のデータもすでに頭に入っているという。また、キッカー陣には自らの感覚を注入。「止める側の感覚もあるので、決めるときにこういう駆け引きがあったほうがいいのでそれは伝えている」。やり残したことがないように、すべてを想定内にするための準備を進めていた。
(取材・文 石川祐介)
グループリーグを1勝2分で終え、2位通過で決勝トーナメントに駒を進めた。ここまでアメリカ・ナッシュビルでベースキャンプを敷いていたが、明朝のトレーニング後にはブラジル戦が行われるヒューストンに向かう。
「よくも悪くもワールドカップ感がない街の雰囲気。そこは自分たちにとってすごくよかったと思う。試合するごとに、ここに帰ってくるのがちょっとホッとするというか。家じゃないけど、そういう雰囲気も出ていて本当にいい場所だった」
この日は少数でのトレーニングが行われた。終盤にはシュート練習を実施。FW塩貝健人が最後まで粘って蹴り続けるなか、早川らGK陣も付き合った。意欲を燃やす若手に対し、早川は「あんな感じです。いいキャラしてます」と目を細めた。
だが、塩貝の放つ弾道には目を見張る。2025シーズンJリーグMVPの鹿島守護神は「やっぱりボールスピードがある。難しいシュートを打ってくるので嫌っちゃ嫌」と評価。「基本的に彼らが決めないと終わらないので……そこはいい塩梅を見ています(笑)」と冗談めかしながらその実力を認めていた。
ベースキャンプを離れ、3日後にはサッカー王国ブラジルとの山場を迎える。ただ、日本もオランダら強豪ひしめくF組を勝ち抜き、対するブラジルにも昨年10月に史上初勝利を果たしている。早川は「自分たちがビビる相手ではない」と強調する。
それは慢心ではない。「相手をリスペクトしすぎるんじゃなくて、自分たちが持っているすべてを出すほうにエネルギーを注いだほうが絶対にいい」。森保一監督が8年間で築いてきた自信を胸に、選手たちは一片も臆していない。
1人しか出場できないGKチーム3人で切磋琢磨を続けるなか、早川は出場を続けるGK鈴木彩艶のパフォーマンスを率直に称賛する。鈴木は安定した守備力とチャンスにつなげることができる圧倒的なキック力で、グループリーグ3試合を通して持ち味を発揮。スウェーデン戦でも終盤に何度もスーパーセーブを見せつけてゴールを阻んだ。
「彩艶のパフォーマンスはすごくいい。本当に自信にあふれている。彼の積み上げているパフォーマンスがこうやって出せていることはすごくいいこと。彩艶が止めているからゲームが崩れなかったり、自分たちの勝利につながったり、我慢できているというのはある。すごくいいパフォーマンスを続けている」
一発勝負となる決勝トーナメントでは、勝敗を決するためにPK戦が行われる。日本は2010年南アフリカ大会、22年カタール大会と決勝トーナメント初戦で2度PK戦に臨んだが、いずれも敗戦。勝ち進むためには避けて通れない要素となるが、GK陣も当然PK戦を意識している。
「(PK戦を)練習でやっているので、そういうところでタイミングや相手の分析はしている」。そう語る早川は対戦国のデータもすでに頭に入っているという。また、キッカー陣には自らの感覚を注入。「止める側の感覚もあるので、決めるときにこういう駆け引きがあったほうがいいのでそれは伝えている」。やり残したことがないように、すべてを想定内にするための準備を進めていた。
(取材・文 石川祐介)