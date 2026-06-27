「昔は強かったけど…」ブラジルを恐れない塩貝健人「ブラジルを倒して勢いよく行ける」
2試合連続で出場機会のなかった日本代表FW塩貝健人(ボルフスブルク)はスウェーデン戦(△1-1)から一夜明けた26日のトレーニング後、報道陣の取材に応じ、「いつでも出れる準備はできていた。(長友)佑都くんだったりがゲームを締めてくれて、グループステージを突破できたのはいいこと。負けずに行けたのは良かったと思う」と、1勝2分でのグループリーグ突破を喜んだ。
スウェーデン戦の後半30分から長友が途中出場したことで、フィールド選手23人のうち追加招集で体調不良もあったFW町野修斗を除く22人がピッチに立った。塩貝は「だれが出てもいい状態なので、チームとして力があると思う。次からはそういうところも大事になってくる。決勝トーナメントは負けたら終わりなので」と力を込める。
塩貝自身は初戦のオランダ戦に後半39分から途中出場し、W杯デビューを果たしたが、その後の2試合は出番なし。ここまでのプレー時間は6分間に限られている。それでも「僕が出ないほうが、点がいらない状態なのでチームとしていいこと」と冷静に受け止める。
「どこかで僕が必要になる場面が来ると思う。それまでにいい準備をしたい。グループステージであまり出番がなかったけど、ここで出番があるのを求めてここに来ているわけではない。ここから必要なときに点を取れれば」と、決勝トーナメントという次なるステージでのゴールをイメージしている。
決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の相手はブラジル代表に決まった。世界最多5回のW杯優勝実績を誇るサッカー王国だが、ブラジルのイメージを聞かれ、「ネイマール」と一言で回答。「昔は強かったけど、今はどうなんですかね」と恐れてはいない。
W杯5回優勝とはいえ、最後に優勝したのは02年の日韓大会。その後の5大会は14年自国開催の4位を除けば、4大会いずれもベスト8止まりで、05年3月生まれの塩貝にとってW杯で強いブラジルという印象は薄いのかもしれない。
「フランス以外は……。フランスだけ強いイメージがある。アルゼンチンも強い。ブラジルは最近聞かない」。18年ロシア大会優勝、22年カタール大会準優勝のフランス、14年ブラジル大会準優勝でカタール大会優勝のアルゼンチンのほうがイメージが強いのもうなずける。
もちろん、簡単な相手でないことは分かっている。「強いには変わりない。(ラウンド)32でこのカードかというところはある」。そう表情を引き締めながらも、「ブラジルを倒して勢いよく行けると思う」と、勝利だけを信じていた。
(取材・文 西山紘平)
スウェーデン戦の後半30分から長友が途中出場したことで、フィールド選手23人のうち追加招集で体調不良もあったFW町野修斗を除く22人がピッチに立った。塩貝は「だれが出てもいい状態なので、チームとして力があると思う。次からはそういうところも大事になってくる。決勝トーナメントは負けたら終わりなので」と力を込める。
「どこかで僕が必要になる場面が来ると思う。それまでにいい準備をしたい。グループステージであまり出番がなかったけど、ここで出番があるのを求めてここに来ているわけではない。ここから必要なときに点を取れれば」と、決勝トーナメントという次なるステージでのゴールをイメージしている。
決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の相手はブラジル代表に決まった。世界最多5回のW杯優勝実績を誇るサッカー王国だが、ブラジルのイメージを聞かれ、「ネイマール」と一言で回答。「昔は強かったけど、今はどうなんですかね」と恐れてはいない。
W杯5回優勝とはいえ、最後に優勝したのは02年の日韓大会。その後の5大会は14年自国開催の4位を除けば、4大会いずれもベスト8止まりで、05年3月生まれの塩貝にとってW杯で強いブラジルという印象は薄いのかもしれない。
「フランス以外は……。フランスだけ強いイメージがある。アルゼンチンも強い。ブラジルは最近聞かない」。18年ロシア大会優勝、22年カタール大会準優勝のフランス、14年ブラジル大会準優勝でカタール大会優勝のアルゼンチンのほうがイメージが強いのもうなずける。
もちろん、簡単な相手でないことは分かっている。「強いには変わりない。(ラウンド)32でこのカードかというところはある」。そう表情を引き締めながらも、「ブラジルを倒して勢いよく行けると思う」と、勝利だけを信じていた。
(取材・文 西山紘平)