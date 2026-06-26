「ティファニー銀座」1周年インスタレーション開催　日本の四季がハイジュエリーに

「ティファニー（Tiffany & Co.）」が、2025年7月に誕生した旗艦店「ティファニー 銀座」のオープン1周年を記念し、日本限定のハイジュエリー コレクションを発表。店内で「ザ ティファニー アーカイブ」に着想を得た特別なインスタレーションを開催する。

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日本限定のハイジュエリー コレクションは、1965年にジャン・シュランバージェ（Jean Schlumberger）が手掛けたティファニーのアイコン「バード オン ア ロック」に着想を得た。喜びや希望、無限の可能性を象徴する同モチーフを、日本の四季が織りなす繊細な情景とともに再解釈し、春夏秋冬を表現した4点のブローチを制作した。ジェムストーンの上にバードが舞い降りる象徴的なデザインに、日本ならではの自然美と詩的な感性を落とし込み、ジェムストーンの選定に至るまで細部にこだわることで、それぞれの季節の本質を表現している。

「春」を表現したブローチには、日本の桜を思わせる優美な色彩を持つモルガナイトを採用した。1910年にティファニーのチーフ ジェモロジストだったジョージ・F・クンツ（George F. Kunz）が、実業家J.P.モルガン（J.P. Morgan）への敬意を込めて命名したジェムストーンで、愛と成功を象徴。その柔らかな輝きで、日本の春が持つ穏やかで詩的な美しさを表現した。

「夏」の作品には、幻想的な遊色効果を持つオーバル カボション ブラック オパールを使用。光を受けるたびに色彩が変化するジェムストーンに、カスタムカットのターコイズとダイヤモンドを組み合わせ、陽光に煌めく海や水面を想起させるデザインに仕上げた。生命力に満ちた日本の夏を表現するとともに、ブラック オパールを芸術作品へと昇華してきたティファニーの歴史にもオマージュを捧げている。

「秋」は、豊穣を象徴するオレンジ ピンク トルマリンをセンターストーンに採用。鮮やかで深みのある色彩が熟した果実や紅葉を思わせ、多色性による繊細なグラデーションで山々が色づく日本の秋の移ろいを描き出した。

「冬」の作品には、40カラットを超えるフリーフォーム クリスタル オパールを採用。優れた透明感と鮮やかな遊色効果を持つ希少なジェムストーンが、冬の静寂と希望を象徴する輝きを放つ。尾羽にはアコヤパール、ヘッドにはラウンド ファンシー ダイヤモンドを配し、日本人が古来より大切にしてきた「静の中の動」という美意識を表現した。

また、ティファニー 銀座の1階では、夏をテーマにした特別なインスタレーションを期間限定で開催。会場では、日本美術から影響を受けたティファニーのデザインの歴史を紹介するため、「ザ ティファニー アーカイブ」から厳選した作品を公開。1878年のパリ万国博覧会で展示した異素材を組み合わせたトレイや、ルイス・コンフォート・ティファニー（Louis Comfort Tiffany）の監修のもと制作され、1906年にパリのフランス芸術家協会展で初公開した初期のネックレスなどを披露する。なお、日本限定の「バード オン ア ロック」4作品は、7月8日から17日まで展示する。

インスタレーションを手掛けるクリエイティブディレクターのクリストファー・ヤングは、「ティファニーのデザインの歴史は、日本美術から多大な影響を受けています。ティファニー初期のデザイナーたちは、日本独自の美意識や素材、金工技術に着想を得ながら、ティファニーならではの創造性を融合させた卓越した作品を生み出しました。この特別な機会にあたり、日本美術にインスピレーションを得た貴重な作品をザ ティファニー アーカイブより厳選しました」とコメントしている。

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