米ラスベガスで現在開催されている世界最大級のポーカー大会、World Series of Poker（WSOP）2026。日本人も数多く出場する同大会だが、昨年“天文学的確率”の偉業を成し遂げた日本人女性がいることをご存知だろうか。

【映像】“確率0.0000587%”の快挙を成し遂げた日本人美女

26日、ABEMAにてWSOPの魅力を伝える特別番組「ポーカー世界頂上決戦 WSOP2026開幕SP」が放送。MCを務める平成ノブシコブシ・吉村崇と西澤由夏アナウンサーが、ゲストで俳優の本郷奏多、そしてプロポーカープレーヤーの岡本詩菜、中西翔太、みさわとともに、さまざまな“数字”をキーワードに世界最大級のポーカー大会の魅力を深掘りした。

番組で紹介された「確率0.0000587%」という数字。これは、日本人女子ポーカープロの岡本詩菜が、WSOPのレディースチャンピオンシップで“連覇”を達成した確率のことだった。

女性のみで争われる同トーナメントの、2024、2025年それぞれのエントリー数は1,245人と1,368人。年々参加数も増えるこの大会で史上初の連覇を達成した岡本はこの数字を見せられても涼しげな顔だが、隣に座る本郷が興奮気味にこの数字のインパクトを力説。「これはもう…」と声を絞り出すように話し始めると、「今後のWSOPでこれを超えるような確率のミラクルなストーリーは起こらないんじゃないかなってくらい伝説的な出来事」と偉業を称えた。

さらに「これは絶対言いたい」と止まらない本郷は「二連覇もすごいんですけど、その1年前にも2位を獲ってるんです」と岡本の伝説的エピソードを上乗せ。「これ、なんで映画化しないんですかね？」とカメラに向かって訴えかけていた。

そんな岡本の神がかり的なプレーも堪能できるWSOPはABEMAで生中継が行われており、レディースチャンピオンシップは日本時間29日（月）まで激闘が繰り広げられる。

（ABEMA／「ポーカーチャンネル」より）