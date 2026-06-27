実写版『モアナと伝説の海』入場者プレゼント決定 『トイ・ストーリー５』とセットのぷくぷくシール配布
実写版『モアナと伝説の海』の入場者プレゼントが決定した。鑑賞者には『モアナと伝説の海』と『トイ・ストーリー５』（7月3日公開）のキャラクターをデザインした「ぷくぷくシール」がセットでプレゼントされる。
【動画】『トイ・ストーリー５』の仲間たちが『モアナと伝説の海』を鑑賞する特別ムービー
本作は、南の島と大海原を舞台にしたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。愛する家族と島を救うため、大海原へと旅立つ“海に選ばれた”少女・モアナが、どんな困難にも心の声を信じて立ち向かう姿を、スケールアップした美しい映像で描き出す。
モアナ役には、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ランガイア。半神半人の伝説の英雄で、モアナを支える頼れるマウイ役には、アニメーション版でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソン。
さらに先日、アメリカのディズニー本社から「素晴らしい歌唱で、非常に力強く、美しいパフォーマンスを発揮してくれている」と高く評価されたTSUZUMI（ME：I）が、モアナ役の日本版声優に決定。マウイ役は、ドウェイン同様アニメーション版から続投となる尾上松也が務める。
このたび、入場者プレゼントの配布が決定した。劇場公開初日の7月31日より、『モアナと伝説の海』の劇場鑑賞者には先着で、『モアナと伝説の海』と『トイ・ストーリー５』がセットになった「ぷくぷくシール」がプレゼントされる。シール交換が大ブレイクしている今こそ手に入れたい、日本オリジナルの特典となっている。
また、『モアナと伝説の海』もしくは『トイ・ストーリー５』のムビチケ前売券を購入した人を対象に、豪華賞品が当たるキャンペーンが開催中。当選者には、世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきた氷上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」のペアチケットや、ディズニー作品の世界観をモチーフにしたカフェ「OH MY CAFE」の3000円分ギフトチケットなどがプレゼントされる。応募は8月3日まで。
さらに、『モアナと伝説の海』と『トイ・ストーリー５』の両作品を劇場で鑑賞した人限定で、合計200名に豪華賞品が当たるキャンペーンが開催。「ピクサーの世界展」チケットや映画オリジナルグッズなど、ここでしか手に入らないアイテムが用意されている。期間は7月31日〜8月31日となる。
あわせて、ディズニーが贈る2大作品がタッグを組んだキャンペーンの本格スタートを記念した特別ムービーも到着した。映像では、世界的人気を集める「トイ・ストーリー」シリーズのウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシーが仲良く映画館を訪れ、ポップコーンを食べる…のではなく、なぜかポップコーンバケットの中に入って大スクリーンを見つめている。
そんな彼らの目に飛び込んできたのが、この夏劇場公開される『モアナと伝説の海』の予告編だ。“超”実写版の圧巻スケールでスクリーンによみがえる同作に、ウッディは「ウソだろ…！」とうれしそうに一言。3人そろってスクリーンにくぎ付けになってしまう、かわいらしい映像に仕上がっている。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
【動画】『トイ・ストーリー５』の仲間たちが『モアナと伝説の海』を鑑賞する特別ムービー
本作は、南の島と大海原を舞台にしたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。愛する家族と島を救うため、大海原へと旅立つ“海に選ばれた”少女・モアナが、どんな困難にも心の声を信じて立ち向かう姿を、スケールアップした美しい映像で描き出す。
さらに先日、アメリカのディズニー本社から「素晴らしい歌唱で、非常に力強く、美しいパフォーマンスを発揮してくれている」と高く評価されたTSUZUMI（ME：I）が、モアナ役の日本版声優に決定。マウイ役は、ドウェイン同様アニメーション版から続投となる尾上松也が務める。
このたび、入場者プレゼントの配布が決定した。劇場公開初日の7月31日より、『モアナと伝説の海』の劇場鑑賞者には先着で、『モアナと伝説の海』と『トイ・ストーリー５』がセットになった「ぷくぷくシール」がプレゼントされる。シール交換が大ブレイクしている今こそ手に入れたい、日本オリジナルの特典となっている。
また、『モアナと伝説の海』もしくは『トイ・ストーリー５』のムビチケ前売券を購入した人を対象に、豪華賞品が当たるキャンペーンが開催中。当選者には、世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきた氷上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」のペアチケットや、ディズニー作品の世界観をモチーフにしたカフェ「OH MY CAFE」の3000円分ギフトチケットなどがプレゼントされる。応募は8月3日まで。
さらに、『モアナと伝説の海』と『トイ・ストーリー５』の両作品を劇場で鑑賞した人限定で、合計200名に豪華賞品が当たるキャンペーンが開催。「ピクサーの世界展」チケットや映画オリジナルグッズなど、ここでしか手に入らないアイテムが用意されている。期間は7月31日〜8月31日となる。
あわせて、ディズニーが贈る2大作品がタッグを組んだキャンペーンの本格スタートを記念した特別ムービーも到着した。映像では、世界的人気を集める「トイ・ストーリー」シリーズのウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシーが仲良く映画館を訪れ、ポップコーンを食べる…のではなく、なぜかポップコーンバケットの中に入って大スクリーンを見つめている。
そんな彼らの目に飛び込んできたのが、この夏劇場公開される『モアナと伝説の海』の予告編だ。“超”実写版の圧巻スケールでスクリーンによみがえる同作に、ウッディは「ウソだろ…！」とうれしそうに一言。3人そろってスクリーンにくぎ付けになってしまう、かわいらしい映像に仕上がっている。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。