「必ず勝てます」…日本代表「ブラジル戦」…「めざましどようび」永島昭浩氏が断言…「理由」を解説
フジテレビ系「めざましどようび」（土曜・午前６時）は２７日、サッカーの北中米Ｗ杯で日本代表が１次リーグ第３戦のスウェーデン戦（１△１）で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めたことを伝えた。
日本は２９日（日本時間３０日）の決勝Ｔ１回戦（ヒューストン）でブラジルと対戦する。スタジオには元日本代表の永島昭浩氏が出演。ブラジル戦へ「リスペクトする部分は持っていいんですが」とし「思い切ってサムライブルーの良さを出せば必ず勝てます。新しい景色、最高の景色第一章です」と断言していた。
ブラジルでマークする選手をＦＷビニシウスと挙げ「彼をどう止めるか」と解説し守備について「マンツーマンというよりも局面に応じて、個人としてグループとしてチームとして、どう対応していくか。思考回路をフルに活用して対応してもらいたいですね」と提言していた。日本のキーポイントとしてＦＷ上田綺世を挙げ「２戦目と同じような形で１点だけじゃなくてチームが勝つために２点、３点としっかりと地に足をつけてプレーしてくれると思います」と解説していた。