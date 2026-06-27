自分が死んだ時に、スマホで撮影した写真や動画、パソコンやオンラインストレージに残っているデータ、SNSやサブスクなどに登録してあるアカウント情報やパスワードなどは「どうすればいいのか……」と考えたことがある人も多いのではないでしょうか。ましてや、親のデータや登録情報などは、なおさら、どうすればいいのかという問題もあります。終活の中に「デジタル終活」という考え方があります。そこで、デジタル終活をどのようにすべきかなどについて、葬儀・ライフエンディングのサポートを行う燦ホールディングスの執行役員・鎌田真紀子さんに聞きました。

【画像】でわかりやすく！ 「デジタル終活」でやるべきことを“整理”！

自身のデータ、親のデータ…現役世代も人ごとではない

Q．「デジタル終活」の特徴やメリット、デメリットなどについて、教えてください。

鎌田さん「デジタル終活とは、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器に保存されたデータや、インターネット上の登録情報など、いわゆる『デジタル遺品』に関する問題に備えて、あらかじめ整理しておくことです。これまで終活というと、遺言や財産、葬儀、お墓などが主なテーマとして考えられてきましたが、今はそれに加えて、スマートフォンの中やオンライン上にある情報についても、きちんと整理しておく必要があります。

例えば、連絡先、写真、メール、SNS、ネット銀行、証券口座、保険契約、キャッシュレス決済、サブスクリプションサービスなど、生活に関わる大切な情報の多くがデジタル上に集約されているからです。問題は、そうした情報をご本人しか把握していないケースが少なくないことです。

いざというときに、ご家族がスマートフォンを開けない、どのような契約や資産があるのか分からない、必要な連絡先にたどり着けない、といったことは十分に起こり得ます。

パスワードの整理も大切ですが、デジタル終活はそれだけではありません。ご自身が利用しているサービスや保有している情報を見える化し、万一の際にご家族が困らない状態にしておくための備えだといえます。

また、終活全体を広く捉えると、人との関係、マネーや資産、持ち物、健康、死後の手続きなどを整理していく考え方がありますが、デジタル終活は、その中の現代的な実務の一つだと思います。

今は『生活の情報そのもの』がスマートフォンの中に入っている時代ですので、デジタルの整理はもはや特別なことではなく、終活の基本の一つになってきていると感じます」

Q．「デジタル終活」は、実際に、どのように行うのがいいのでしょうか。

鎌田さん「まず取り組みやすいのは、自分がどのようなデジタルサービスを利用しているかを棚卸しすることです。メールアドレス、SNS、ネット通販、ネット銀行、証券口座、保険、QRコード決済、各種ポイントやマイル、動画や音楽のサブスクリプションサービスなどを一覧で整理しておくだけでも、ご家族が後から状況を把握しやすくなります。

デジタル遺品は、実体が見えにくいため、そもそも『存在に気付かれない』ということ自体が大きな課題だからです。次に大切なのが、スマートフォンやパソコンにアクセスできる状態をどう考えておくか、という点です。実際には、端末のロックが解除できず、必要な情報にたどり着けないという問題が起こります。パスワード解析や内部データの取り出しには相応の費用がかかることがあり、強いセキュリティー設定がされている場合には長い期間を要することもあります。

そうしたご家族の負担を考えると、事前に整理しておく意味は非常に大きいと思います。また、相続や承継に関わるデジタル情報の整理も重要です。例えば、金融機関からの通知が電子化されている場合、ご家族がメールを確認できなければ、資産の存在そのものに気付けないことがあります。さらに、QRコード決済の残高やポイント、マイルなどもサービスごとに取り扱いが異なるため、『利用していたこと自体』が分からないと、その後の確認や手続きに進むことができません。

実際には、『故人のスマートフォンが開けず、知人や関係先への連絡が進まない』『ネット銀行や証券口座の有無が分からず、財産確認に時間がかかる』『使っていないと思っていたサブスクリプションサービスの引き落としが続いていた』『写真や動画を残したいのに保存先が分からない』といった困りごとは、十分に起こり得ることだと思います。

デジタル終活は、まさに残されたご家族の実務負担に直結するテーマです。そのため、デジタル終活で大切なのは、完璧に情報を書き残すことよりも、まず『何を使っているのか』『どこを確認すればよいのか』『何を残したいのか』を整理しておくことです。お金や契約の話だけではなく、写真やメッセージ、連絡先など、ご家族にとって大切な思い出やつながりを守るためにも大切なことだと考えています」

鎌田さんによると、特に「デジタル終活」を意識した方がよいタイプの人は「ネット銀行、証券、保険、キャッシュレス決済などの金融サービスを利用している方は、資産や契約の把握という意味でも優先度が高いと思います」と話します。

デジタル化が進み、「ご本人しか把握していない情報が非常に増えています。また、SNSやメール、クラウド、ネット通販などを日常的に使っている方も、早めに考えておいた方がよいと思います。利用するサービスの数が多いほど、ご本人にとっては当たり前でも、ご家族にとっては見えにくい情報が増えていきます」と指摘。

さらに、鎌田さんは「デジタル終活は高齢の方だけのものではありません」と話しながら「むしろ現役世代を含め、デジタル利用が多い方ほど必要性が高いともいえると思います。さらに、親のことが気になり始めた子世代の方にとっても、重要なテーマです。『親子で始める終活』という視点では、体や健康状態、交友関係、お金、持ち物、葬儀やお墓の希望など、子ども側が把握しておきたい情報を少しずつ整理していくことが大切ですが、今はそこにデジタル情報も加わっています。終活という言葉に対して、『まだ早い』と感じる方もいらっしゃるかもしれません。ただ、デジタル終活は“亡くなる直前の準備”というより、何かあったときに家族が困らないようにするための日常の整理です」と教えてくれました。

今の時代、スマートフォンの中には生活基盤そのものが入っています。年齢に関わらず、「早めに少しずつ備えておくことが大切なのではないでしょうか」と鎌田さんは提案しています。