李在明（イ・ジェミョン）大統領が26日、訪韓した武田良太・日韓議員連盟会長と会い、「韓国と日本をめぐり近くて遠い国という評価が出ているが、私は韓日関係が大きく改善して近くて近い国になることを望む」と述べた。

李大統領はこの日、青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）で武田会長と面会し、「国際関係が最近、非常に複雑になっている。このような時であるほど韓日関係が大きく改善することが両国に役立つだろう」としながら、このように伝えた。

続いて「そのために国民間の交流や首脳間の交流も重要だが、議員間の交流も重要だ。交流がさらに活発に拡大することを望む」と話した。

武田会長は「両国のシャトル外交が続くのは非常に素晴らしく、特に両首脳の故郷でシャトル外交が続いたことは新しいロールモデル」とし「日本のある新聞社が両国の信頼関係が70％を超えると報道したが、これが一時的なものに終わらず続いていくよう努力しなければいけない」と述べた。

続いて「最近、崔泰源（チェ・テウォン）SKグループ会長が日本を訪問して日韓経済人会議を開き、日本と韓国の関係は『選択』でなく『マスト（must）』と話した」とし「現在はAIと半導体が世界経済を支えている。技術協力にも両国は切っても切れない関係」と強調した。

武田会長は「北東アジアの安保でも両国は核兵器を持った国々に囲まれている同じような条件の中にある。我々『ミドルパワー』がしっかりとした結束で世界秩序を安定に導かなければならない」と述べ、李大統領はうなずきながら共感を示した。