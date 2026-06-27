中山秀征、先週の生放送『シューイチ』途中退席 当時の状況説明「無事に着きましてですね」
タレントの中山秀征（58）が、27日放送の日本テレビ系『シューイチ』（前7：30）に生出演。前週20日の同番組を途中退席した経緯を振り返った。
【Xより】中山秀征『シューイチ』途中退席の理由…あす放送の内容を伝えた公式X
冒頭のあいさつ後、「先週の土曜日はですね。番組の途中にメキシコの方に移動させていただきました。えーそして、無事に着きましてですね、試合を観戦。チュニジア戦は見事に4対0と、素晴らしい結果でですね」と報告。さらに「私がですね、寝たのが2日後でした。あとは移動の中で“座り寝”というかたちでしたが。ベッドで寝たのが2日後でございましたが、しかしながら日本勢の活躍すばらしい！」と絶賛。また、4対0を間近で見て「目も覚めましたね」と興奮した様子で伝えた。
20日の番組内で、中山は途中退席。「この後、メキシコに向かいます。番組の途中ではありますが、番組の途中に行かないと間に合わないということなんです」と説明し、午前7時55分ごろにスーツケースを持って「アディオス」と出発していた。
そして一夜明け、中山は「サッカー FIFAワールドカップ2026」で日本代表がチュニジアと戦うメキシコの「エスタディオ・モンテレイ」から元気に生出演。日本代表ユニフォーム姿に身を包んでいた。
【Xより】中山秀征『シューイチ』途中退席の理由…あす放送の内容を伝えた公式X
冒頭のあいさつ後、「先週の土曜日はですね。番組の途中にメキシコの方に移動させていただきました。えーそして、無事に着きましてですね、試合を観戦。チュニジア戦は見事に4対0と、素晴らしい結果でですね」と報告。さらに「私がですね、寝たのが2日後でした。あとは移動の中で“座り寝”というかたちでしたが。ベッドで寝たのが2日後でございましたが、しかしながら日本勢の活躍すばらしい！」と絶賛。また、4対0を間近で見て「目も覚めましたね」と興奮した様子で伝えた。
そして一夜明け、中山は「サッカー FIFAワールドカップ2026」で日本代表がチュニジアと戦うメキシコの「エスタディオ・モンテレイ」から元気に生出演。日本代表ユニフォーム姿に身を包んでいた。