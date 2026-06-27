◇サッカーW杯北中米大会

サッカーのW杯北中米大会決勝トーナメント1回戦（29日＝日本時間30日）で日本と対戦が決まったブラジルのFWラヤン（19＝ボーンマス）が26日（日本時間20日）の会見に臨み、日本に関する質問に困惑する場面があった。

地元メディア「テーハ」などによれば「日本で最も危険な選手は誰か？」という質問を受けると「いやあ…」と言いよどんで10秒ほど沈黙。「誰が一番危険な選手なのかは分からないよ。ビデオを見てみないと」と打ち明け、報道陣の笑いを誘ったという。

今年1月に母国の名門バスコダガマからボーンマスに移籍し、プレミアリーグ後半戦で5得点してチームの6位フィニッシュに貢献した成長株。3月に代表デビューを果たしたばかりで、昨年10月に2―3の逆転負けを喫した日本戦は招集されていない。「日本が非常に強力なチームであることは分かっている。ベストを尽くして倒せるよう懸命に準備する」と語り、今後の学習には意欲を見せた。

代表戦4試合目の出場となった24日のスコットランド戦では負傷欠場したFWラフィーニャ（バルセロナ）の穴を埋める形で右ウイングで初先発を果たした。10代でのW杯先発はブラジルでは56年ぶり6人目の快挙。相手DFへのプレスから先制点をアシストして3―0の快勝に貢献し、日本戦でも先発の可能性が高い。