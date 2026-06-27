ジャルパックは、「JALふるさと応援割 奄美しまめぐり割」を6月16日から12月15日まで販売する。

奄美群島広域事務組合の助成金を活用したもの。奄美大島・喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島の5島に宿泊する割引プランを用意している。「1島めぐり」では、喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島の中で「1泊以上」宿泊する、旅行代金が1人あたり40,000円以上のプランを15,000円割り引く。「2島めぐり」では、奄美大島・喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島の中から往路と復路で異なる空港を利用し、奄美群島内に1泊以上宿泊する、旅行代金が1人あたり45,000円以上のプランを20,000円割り引く。

出発期間は6月28日から12月25日までで、2027年1月7日帰着分までを対象とする。7月18日から8月13日まで出発分は対象外。申込締切は出発の10日前まで。旅行人数は1名から6名まで。

出発前にアンケートへ回答した人を対象に、現地の加盟店で使える5,000円分の電子クーポン「奄美群島しまめぐり割クーポン（電子クーポン）」をプレゼントする。オプションプランとして、対象の島々を結ぶフェリーに定額で何度でも乗船できる「フェリー1週間乗り放題チケット」を用意している。