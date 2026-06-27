明治の黎明期に埋もれた鉄道史　日本で最初の鉄道創業駅は「しながわ」と「よこはま」だった

♪汽笛一斉新橋を、の歌詞ではじまる「鉄道唱歌」にうたわれる新橋駅（のちの汐留駅→廃止）は、わが国最初の鉄道創始駅として横浜駅（→現・桜木町駅）とともに誰もが知るところだ。その開業は、1872（明治5）年10月14日〔旧暦9月12日〕にまでさかのぼるが、実のところ、それ以前となる6月12日〔旧暦5月7日〕から、“品川駅”〜横浜駅間で営業運転を開始していたことを知る人は少ない。なぜ、品川駅の開業は表舞台に出てこなかったのか。鉄道史の裏に秘められた「我が国初の鉄道開業」に至るまでの“内情”について、当時の「鉄道錦絵」を見ながら読み解くことにしたい。

※トップ画像は、鉄道錦絵より「東京新橋鉄道繁栄并高輪遠景」〔部分拡大〕。三枚続き画で描かれた新橋駅（当時）と高輪（品川）の遠景をゆく蒸気車＝絵師／梅堂国政（のちの四代・歌川国政）〔伊勢兼吉：板〕、所蔵個人蔵

陸がダメなら海上に線路を

いまから154年前の1872（明治5）年6月12日午前8時、横浜駅（現・桜木町駅）から品川駅に向けて一番列車が走りはじめた。ニッポン初の鉄道開業である。しかし、教科書などで教わる我が国初の鉄道開業は、同年10月14日の新橋駅〜横浜駅間（約29km）というのが、一般的な認識であろう。

そもそも、日本と鉄道の関わりは、1853（寛延6）年にロシア帝国（ロマノフ朝）の海軍軍人プチャーチン氏が来日の際に、幕府への手土産として持参した“蒸気機関車”の模型を手にしたことにはじまる。その後、1860（安政7／万延元〔第14代将軍:徳川家茂の時代〕）年に「日米修好通商条約（＝別名ハリス条約）」を結んだ際の”批准書交換”のため、福沢諭吉氏ら日本の使節団がアメリカを訪問し、その時にはじめて”鉄道に乗車”したとされる。

時代は明治へと遷り変わり、時の政府は経済の発展と軍事力の強化を目指し、「富国強兵」を推し進めた。その政策のひとつに殖産興業をかかげ、「交通・通信の整備」として1869（明治2）年に、東京〜京都間の幹線整備を軸とした”鉄道建設”が決定した。工事は、1870（明治3）年からはじまり、2年後の完成を目指した。しかし、当時は徳川幕府の解体により外国からの「武力侵略」の脅威が高まるなど、鉄道よりも軍艦、大砲などの”軍備増強”が叫ばれ、鉄道建設推進に反対する声は多かったという。

こうした背景のなか、政府軍部は現在の品川駅と田町駅間の海沿いに点在していた「軍用地」を、鉄道用地に転換することを拒否し、沿岸にあった砲台などの軍施設周囲での測量を一切禁じた。そこで、陸上がダメなら海上に全長2.7kmの築堤（埋立地）をつくって、線路を通そうと提案した人物がいた。その人とは、“鉄道推進派”のひとりで、当時の大蔵官僚だった「大隈重信」氏だと伝えられる。

建設工事に従事した日本人は、御雇外国人技師らに「“ちょんまげ”を引っ張られながら仕事をさせられた」という。これは、言葉も通じぬまま、作業に従事した日本人が当時の回顧録のなかで語った「愚痴」の一節である。

鉄道錦絵より「東京高輪海岸蒸気車鉄道之全図」。現在の高輪ゲートウェイ駅周辺を描いたもので、このあたりは海上に築かれた線路（築堤）のうえを蒸気車が走っていた＝絵師／三代・広重〔藤岡屋慶次郎：板〕、所蔵個人蔵

ひとつ前の錦絵と同じ方角を見た現況写真。鉄道が開業した当初の明治時代、このあたりは高輪海岸と呼ばれた海だった＝2026年6月23日、港区高輪

工事の遅れは国家の恥

鉄道工事は、1870（明治3）年の用地測量にはじまり、次いで線路敷の造成といった土木工事を東京側と横浜側のそれぞれから開始した。当時、東京港は開港していなかったため、イギリス国から輸入したレール（線路）や機関車などは、すべて横浜港に陸揚げされた。このため、線路の敷設工事は横浜側から進められ、東京側の工事は用地買収などが思うように進まず、遅れをとっていた。

東京側となる品川海域での工事は、まず品川駅用地の海上埋め立てからはじまった。その後順次、新橋駅側に向けて築堤の造成工事を進めた。海上での工事は、浅瀬だったとはいえ難航を極めたといい、干潮時をねらって泥まみれになりながら工事を行ったと記録には残される。1871（明治4）年11月になると、工事の遅れを取り戻すため、新橋駅側からも品川に向かって築堤工事は同時進行で進められた。海上に積み上げられた築堤の礎となる土砂や小石は、無情にも高波に襲われると一夜にして崩壊したという。こうして工事用の土砂は不足し、その埋め立てには川砂や粗大ごみ・家庭ごみを用いるなどしたため、品川駅側の築堤に比べると粗末な造りだったことが、近年の発掘調査でも立証されている。

1872（明治5）年になると、開国ニッポンの外交政策も推し進められ、外国要人の来日が計画された。当時は、横浜港の反対もあって東京は開港することができなかった。このため、外国船はすべて横浜港へ着岸するほかなく、上陸した外国賓客らの東京への“重要な足”として、”鉄道の開通”は急務となった。このころは、すでに墨田川に架かる永代橋と横浜港とを結ぶ民間の蒸気船が就航していたが、片道1時間半もかかったという。文明開化によって西洋文化を取り入れた「新生ニッポン」をアピールするうえでは、横浜駅〜新橋駅間を片道45分で結ぶ鉄道計画の存在は、“国家の威信”にかかわる重要な一大プロジェクトだったのだ。

鉄道錦絵より「東京蒸気車鉄道一覧之図」。新橋駅〜横浜（現・桜木町）駅間が、鳥観図風に描かれている＝絵師／孟斎芳虎（のちの歌川芳虎）〔澤村屋清吉：板〕、所蔵個人蔵

1871（明治4）年ごろに撮影されたと思われる高輪海岸に沿って工事中の「高輪築堤」のようす。写真に見る左側が東海道で、内海（運河）を隔てて右側には高輪築堤が写る。この場所は、現在の品川駅のあたりから高輪ゲートウェイ駅方向を見たもの＝写真所蔵／JLNA

「品川駅」がはじまりだった日本の鉄道史

工事が遅れるなか、1872（明治5）年1月になると鉄道を管轄する工部省（当時）は、「品川駅〜横浜駅間」の仮賃銭（仮運賃）の許可申請を政府に対して行った。これは、品川駅から新橋駅までの工事完成を”待っていられない”とする、事実上の「見切り発車」のあらわれだった。その4か月後には、品川駅と横浜駅間で「仮開業」させることを決め、その開業日を5月7日（旧暦→新暦の6月12日）と決定した。こうして日本初の鉄道路線は、品川駅と横浜駅間で「仮開業」の名のもと営業運転を開始した。このときの品川駅〜横浜駅間は全線単線で、運転本数は1日6往復（初日は2往復）とし、途中駅はまだ設けられていなかった。

沿線には、日本初の鉄道をひと目見ようと連日大勢の見物人が押し寄せたという。民衆は、蒸気車のことを「陸蒸気〔おかじょうき〕」と呼んだ。当時はすでに海上に「蒸気船」が就航しており、“陸の上”を走る蒸気の乗り物であることから「陸蒸気」と命名された。この”造語”の名付け親は、かの福沢諭吉氏だといわれる。

その後、1872（明治5）年6月になり、ようやく高輪築堤の工事は完成し、7月上旬には新橋駅からの開業を見込んだ。しかし、結局のところ開業予定日は9月9日（旧暦）となった。この日は、長寿や繁栄を祈る「重陽〔ちょうよう〕の節句」の日だった。ところが、開業式は天候に恵まれず、3日後の9月12日に順延した。日本初の鉄道開業式は、明治天皇をお迎えして華々しく挙行された。この日を新暦に置き換えると10月14日となり、のちに制定された「鉄道記念日（→現・鉄道の日）」となったわけだ。ちなみに、当時は”開業式”とは呼ばず、「開行式」と呼んでいた。

品川駅が日本で最初に開業した鉄道駅のひとつだった史実は、明治天皇が行幸した開業式（10月14日）の影に埋もれてしまい、後世に語り継がれることなく、広く世に知れ渡ることはなかった。なお、明治天皇も開業式を待たずして7月12日に横浜駅から品川駅まで乗車しており、鉄道開業式が初めての乗車ではなかった。このフライング乗車は、訪問先の九州から帰京する際に天候不良で品川沖に御召船が着艦することができず、急きょ横浜港へ入港したことによるものだった。

ちなみに、品川駅の高輪口（西口ロータリー）には、日本で最初に開業した鉄道の駅であることを記した「品川駅創業記念碑」が建立されている。しかし現在は、駅周辺の改良工事（連続立体交差事業）のため、記念碑も一時期的ではあるが撤去されており、いまは見ることができない。

鉄道錦絵より「高縄蒸気車鉄道之図」。東海道の八ツ山橋と高輪築堤を走る“陸蒸気”を描いたもので、当時の品川駅はこの橋のたもとにあった＝絵師／芳虎（のちの歌川芳虎）〔加賀屋吉兵衛：板〕、所蔵個人蔵

ひとつ前の錦絵に見る旧東海道に架かる八ツ山橋から見た現況写真。この八ツ山橋は、映画“ゴジラ”が（日本の）本土に初上陸した場所としても有名だ＝2026年6月23日、品川区北品川

品川駅の高輪口（西口）ロータリーの一角に設置されている「品川駅創業記念碑」の説明板より。現在は駅周辺の改良工事にともない暫定的に記念碑は撤去（保管）されているため、見学することができない＝2008年2月26日、港区高輪

陸蒸気と錦絵

いまから40年前となる1986（昭和61）年のこと。都内のデパートで鉄道100年（東海道本線100周年）を記念した「明治錦絵鉄道展」なる催しが行われた。そこには200点にもおよぶ鉄道をテーマとした錦絵が展示され、描かれる陸蒸気の姿もさることながら、人物や風景など当時の世相風俗に引き込まれる思いで見てまわったことを思い出す。

特に文明開化に代表される錦絵は、その時代の代名詞のごとく「陸蒸気」を描いたものが多い。こうしてみると、鉄道あるいは陸蒸気の存在は“文明開化の象徴”であったに違いなく、その錦絵の数は400にもおよぶとされる。しかしながら、明治期の錦絵は「赤いもの」と呼ばれ、江戸期の錦絵に比べるとあまり評価されなかったようだ。その理由には、色使いのほか、絵の具や用紙が粗末になったことが挙げられるという。

そのような評判のなかでも、滑稽味〔こっけいみ〕あふれる“鉄道錦絵”を描いた有名絵師は、30名を超えた。歌川を名乗った絵師だけでも17名を数え、国輝（二代と三代）、国利、国虎、国政（四代と五代）、国保〔くにやす〕、貞秀、重清、春暁〔しゅんぎょう〕、豊国（四代と五代）、広重（三代）、房種〔ふさたね〕、芳虎、芳村〔芳邨〕、芳雪、がその人である。

江戸時代の伝統技法を受け継いだ絵師たちは、民衆の驚異と好奇の的であった「陸蒸気」とともに、当時の風俗と民衆が驚喜するようすまでを描くというそのさまは、加えて木版刷りの良さも相まって、より印象的な作品として、見るものをとりこにしてしまうのが、錦絵の不思議な魅力だ。

JR高輪ゲートウェイ駅の最寄りにある「高輪ゲートウェイシティ」での保存・展示が予定されている高輪築堤の「第7橋梁」（築堤の中央右側）と、東海道の高輪大木戸門（右下）が描かれた鉄道錦絵＝絵師／三代・広重〔藤岡屋慶次郎：板〕、所蔵個人蔵

高輪ゲートウェイシティ建設予定地から出土した高輪築堤の「第7橋梁」＝2021年5月、港区高輪

高輪ゲートウェイシティ「THE LINK PILLAR 2」の1階ギャラリーで展示される高輪築堤「第7橋梁」の復元模型＝2026年6月23日、港区高輪

高輪ゲートウェイシティ「THE LINK PILLAR 2」の1階で、2028年春公開予定の高輪築堤跡「第7橋梁部」の展示風景を描いたパース画＝資料出典／JR東日本

鉄道錦絵より「汐留よ里〔原文ママ〕蒸気車運行の図」。当時の新橋駅〔ステーション〕と陸蒸気が描かれる＝絵師／昇斎一景〔蔦屋吉蔵：板〕、所蔵個人蔵

再現された新橋駅のプラットホームと駅舎。実際の遺構（プラットホーム）は、地中に埋設された状態にある（見学用の窓から目視可能）＝2026年6月23日、港区新橋

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、NPS会員、鉄道友の会会員。

【鉄道画像】貴重な明治初期の鉄道錦絵の数々。現況写真との比較や保存が予定される高輪築堤も（13枚）