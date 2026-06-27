「今回のW杯は最大のチャンス！」２−１でブラジル撃破へ！闘莉王が熱弁。怪物ロナウドは日本軽視…「舐められたくらいの方がいい」
森保ジャパンは北中米ワールドカップのグループステージにおいて、F組を２位で通過。決勝トーナメント１回戦で、C組１位のブラジル代表と対戦することとなった。
最多５度の優勝を誇るサッカー王国で、言わずと知れた超難敵だ。日本が勝利するためのポイントはどこか。『DAZN』のマッチデーハイライトに出演した、ブラジル出身の元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏は、こう見解を示した。
「ブラジルのカウンターを防ぐこと。あとブラジルの両サイドバックは、そこまでの守備能力はないと思います。そこを突けていくと日本は...最大のチャンスが回ってきました！」
日本代表は確実に進化し、世界屈指の強豪との差は埋まりつつある。スコア予想を振られ、「欲張れば２−１で勝って欲しいです。PK勝ちでもいいです。勝てばいいんです！」と伝えた45歳の闘将は、千載一遇の好機だと力説した。
「今まで色んなワールドカップを見てきたんですけど、そこまでの日本が勝てるチャンスはなかったと思うんですよ。これはもう正直、本音としてね。もう今までになかったチャンス、今回のワールドカップは最大のチャンスだと思ってますよ」
“怪物”の異名をとった元ブラジル代表FWロナウド氏は、F組の最終節を前に「（最も楽なラウンド32の相手は）日本とスウェーデンだと思う。オランダ戦は避けた方がいい。日本とスウェーデンは簡単に勝てる相手だと思う」と口に。闘莉王氏は「ちょっと舐められたくらいの方がいいです。隙が出てきますので。やり返しましょう！」とも訴えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
最多５度の優勝を誇るサッカー王国で、言わずと知れた超難敵だ。日本が勝利するためのポイントはどこか。『DAZN』のマッチデーハイライトに出演した、ブラジル出身の元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏は、こう見解を示した。
日本代表は確実に進化し、世界屈指の強豪との差は埋まりつつある。スコア予想を振られ、「欲張れば２−１で勝って欲しいです。PK勝ちでもいいです。勝てばいいんです！」と伝えた45歳の闘将は、千載一遇の好機だと力説した。
「今まで色んなワールドカップを見てきたんですけど、そこまでの日本が勝てるチャンスはなかったと思うんですよ。これはもう正直、本音としてね。もう今までになかったチャンス、今回のワールドカップは最大のチャンスだと思ってますよ」
“怪物”の異名をとった元ブラジル代表FWロナウド氏は、F組の最終節を前に「（最も楽なラウンド32の相手は）日本とスウェーデンだと思う。オランダ戦は避けた方がいい。日本とスウェーデンは簡単に勝てる相手だと思う」と口に。闘莉王氏は「ちょっと舐められたくらいの方がいいです。隙が出てきますので。やり返しましょう！」とも訴えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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