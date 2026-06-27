ハローキティのふわふわな質感がたまらない！ 2026年6月発売「サンリオ Hello Kitty フィンガーパペット」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、夢屋の「サンリオ Hello Kitty フィンガーパペット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオ Hello Kitty フィンガーパペット」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
サンリオ Hello Kitty フィンガーパペット
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・リボンハローキティ
・タイニーチャム
・レオパードハローキティ
・ハローキティ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオ Hello Kitty フィンガーパペット」が見逃せない！
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオ Hello Kitty フィンガーパペット」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
ふわふわな指人形＆ボールチェーン付きでアクセサリーにも！本アイテムは、ハローキティのふわふわな質感がたまらない指人形として登場しています。指にはめて可愛く遊べるだけでなく、ボールチェーンが付いているのが嬉しいポイントです。カバンや鍵などのお気に入りの場所に取り付けて、チャームやアクセサリーとしても持ち歩くことができます。
詳細情報▼商品名
サンリオ Hello Kitty フィンガーパペット
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・リボンハローキティ
・タイニーチャム
・レオパードハローキティ
・ハローキティ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)