胸元ゆるめキャミで寝そべり…チェリョン、ベッド上の“誘惑ショット”に釘付け「ダメだよ」

ITZYのチェリョンが、誘惑的なムードでファンを魅了した。

チェリョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】チェリョン、ベッド上の“誘惑ショット”

公開された写真のチェリョンは、ベージュのレース素材のキャミソールを着用し、ベッドに横たわったナチュラルな姿を披露している。黒髪をラフに広げ、腕で顔を隠すようなポーズを取りながら、清楚でありながらどこか妖艶な雰囲気を漂わせ、見る者を虜にした。

この投稿を見たファンからは、「焦らさないで」「ダメだよ」「うわ、めっちゃ綺麗」「キャー！」といったコメントが寄せられている。

（写真＝チェリョンInstagram）

なお、チェリョンが所属するITZYは現在、3度目のワールドツアー「ITZY 3RD WORLD TOUR 」を開催中だ。

◇チェリョン プロフィール

2001年6月5日生まれ。本名イ・チェリョン。2019年にITZYのメンバーとしてデビューしたが、以前からTWICEを輩出した『SIXTEEN』をはじめとする各種オーディション番組に挑戦していた。実姉はIZ*ONE出身のソロ歌手イ・チェヨンで、K-POP界を代表するアイドル姉妹として活躍している。