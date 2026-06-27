「貯金あるよ」と言っていた彼の、驚愕の残高を知って離婚へ。貯金額でフラれた男女の事情
これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
今回のテーマは、「預貯金と結婚」です。
◆結婚後に、夫の貯金がたった「18万円」だと発覚
恋愛においてはあまり影響はないですが、結婚となると大きく影響してくるのが「金銭感覚」です。
真由美さん（仮名・結婚歴アリ・子ども無し・アラフォー）は、20代のころに合コンで出会った同い年男性と恋愛結婚しました。愛情表現をしっかりしてくれる男性で、相手は真由美さんにぞっこんだったそうです。
彼の年収などは知らなかったそうですがお互い実家暮らしでした。
「稼ぎは少ないけれど、貯金はしているから」と言っていたのです。
実家の援助もあり、結婚式をあげ家も購入しました。しかし、1年ほどで離婚に至ります。離婚の理由はいろいろあるそうですが、その一つが金銭感覚です。
「貯金しているというからそのまま信じた私が甘かったのですが、残高は18万円ぐらいだったと思います。その額で『貯金ある』っていいますかね？ それだったら結婚式とかもっと節約できたと思います。彼は後先考えずにお金を使うほうでした」
◆共働き夫婦の約半数は、「お互いの資産を知らない」
昨今、真由美さんのように、結婚前も結婚後もパートナーの資産をよく知らない人が増えているようです。そして、ある段階で発覚してギョッとするのです。
人材紹介サービス「Hajimari」が今年4月に、共働き夫婦500人に行った調査（※）によると、
「互いの資産状況について知っているか？」という質問に対して、「いいえ」が46.8％にのぼりました（「はい」は53.2％）。
また「パートナーとお金の話ができているか」という質問に対し、「できていない」が37.2％です（「できている」は62.8％）。
「お金に関する喧嘩の原因」では、上位3つは以下でした。
・将来への蓄えができていない 39.4％
・極端な節約（ケチ） 18％
・浪費がひどい 17％
※共働き夫婦の家計管理調査
2026年4月、インターネット調査、有効回答＝共働き夫婦500名（20〜60代、男性250名、女性250名）
筆者は、この「互いの資産状況を知らない＝約47％」を、とても多いと感じました。
婚活サービスの出会いだと、相手の年収などはある程度知って出会うので、もう少し資産を知ったうえで結婚している印象があります（ケースバイケースではあるものの）。
恋愛結婚ならば、相手の職場や年収、預貯金を知らずに結婚ということもあり得るのでしょう。とても大らかともいえると思います。
◆「39歳で貯金100万円」の男性との結婚は不安？
恵さん（仮名・29歳）は「今の彼氏と結婚していいのか」という悩みで相談にやってきました。彼氏は10歳年上の39歳、仕事関係で知り合ったそうです。交際してまもなく1年がたち、結婚を視野に入れた話も出てきました。
恵さんはずっと実家暮らしです。自分で「器用ではないから子育てと仕事の両立は難しい、子どもが生まれたら専業主婦になりたい」と思っているそうで、彼もそれは受け入れました。奨学金の返済が残っていることも告知済み。全て彼は受け入れてくれたのです。
とても大らかだと思います。が、将来のことを具体的に何も考えていないともいえるかもしれません。
結婚式などは挙げなくてもいいけれど、写真撮影ぐらいはしたいとかそんな具体的な話題にもなったそうです。お互いの預貯金がどれぐらいあるのかといった話題になったときに、彼の預貯金は恵さんより少ない100万円ほどでした。なお、彼は一人暮らしの39歳で、年収は約500万円ぐらいです。
今回のテーマは、「預貯金と結婚」です。
◆結婚後に、夫の貯金がたった「18万円」だと発覚
恋愛においてはあまり影響はないですが、結婚となると大きく影響してくるのが「金銭感覚」です。
彼の年収などは知らなかったそうですがお互い実家暮らしでした。
「稼ぎは少ないけれど、貯金はしているから」と言っていたのです。
実家の援助もあり、結婚式をあげ家も購入しました。しかし、1年ほどで離婚に至ります。離婚の理由はいろいろあるそうですが、その一つが金銭感覚です。
「貯金しているというからそのまま信じた私が甘かったのですが、残高は18万円ぐらいだったと思います。その額で『貯金ある』っていいますかね？ それだったら結婚式とかもっと節約できたと思います。彼は後先考えずにお金を使うほうでした」
◆共働き夫婦の約半数は、「お互いの資産を知らない」
昨今、真由美さんのように、結婚前も結婚後もパートナーの資産をよく知らない人が増えているようです。そして、ある段階で発覚してギョッとするのです。
人材紹介サービス「Hajimari」が今年4月に、共働き夫婦500人に行った調査（※）によると、
「互いの資産状況について知っているか？」という質問に対して、「いいえ」が46.8％にのぼりました（「はい」は53.2％）。
また「パートナーとお金の話ができているか」という質問に対し、「できていない」が37.2％です（「できている」は62.8％）。
「お金に関する喧嘩の原因」では、上位3つは以下でした。
・将来への蓄えができていない 39.4％
・極端な節約（ケチ） 18％
・浪費がひどい 17％
※共働き夫婦の家計管理調査
2026年4月、インターネット調査、有効回答＝共働き夫婦500名（20〜60代、男性250名、女性250名）
筆者は、この「互いの資産状況を知らない＝約47％」を、とても多いと感じました。
婚活サービスの出会いだと、相手の年収などはある程度知って出会うので、もう少し資産を知ったうえで結婚している印象があります（ケースバイケースではあるものの）。
恋愛結婚ならば、相手の職場や年収、預貯金を知らずに結婚ということもあり得るのでしょう。とても大らかともいえると思います。
◆「39歳で貯金100万円」の男性との結婚は不安？
恵さん（仮名・29歳）は「今の彼氏と結婚していいのか」という悩みで相談にやってきました。彼氏は10歳年上の39歳、仕事関係で知り合ったそうです。交際してまもなく1年がたち、結婚を視野に入れた話も出てきました。
恵さんはずっと実家暮らしです。自分で「器用ではないから子育てと仕事の両立は難しい、子どもが生まれたら専業主婦になりたい」と思っているそうで、彼もそれは受け入れました。奨学金の返済が残っていることも告知済み。全て彼は受け入れてくれたのです。
とても大らかだと思います。が、将来のことを具体的に何も考えていないともいえるかもしれません。
結婚式などは挙げなくてもいいけれど、写真撮影ぐらいはしたいとかそんな具体的な話題にもなったそうです。お互いの預貯金がどれぐらいあるのかといった話題になったときに、彼の預貯金は恵さんより少ない100万円ほどでした。なお、彼は一人暮らしの39歳で、年収は約500万円ぐらいです。