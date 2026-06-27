◆米大リーグ ブルワーズ―カブス（２６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ブルワーズのＪ・ミジオロウスキー投手が２６日（日本時間２７日）、本拠のカブス戦に先発。初回先頭のクローアームストロングに対し、カウント０−２からの３球目で自己最速の１０５・５マイル（約１６９・８キロ）を記録。先発投手としての最速記録を更新した。

ミジオロウスキーは現在、サイ・ヤング賞候補の最右翼。今季すでに１００マイル（約１６０・９キロ）の剛速球を５１４球投げており、同２位ミラー（パドレス）の２０９球の倍以上。１２日のフィリーズ戦では、先発投手として史上最速（２００８年の公式球速測定開始後）の１０４・５マイル（約１６８・２キロ）を記録したが、１マイルも更新。１７０キロの大台目前にまで迫った。

１０５・５マイルは全投手を通じ、２４年にＢ・ジョイス（エンゼルス）が記録したものに並ぶ、史上３位タイの球速。１位１０５・８マイル（約１７０・３キロ）と２位１０５・７マイル（約１７０・１キロ）はいずれも救援投手のチャプマン（レッドソックス）が記録している。