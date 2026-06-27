1975年ポルシェ911

1974年8月に登場した1975年モデルのポルシェ911は、1974年モデルで採用されたビッグバンパーと呼ばれる衝撃吸収バンパーがそのまま受け継がれた。前年同様にカタログモデルはベースグレード、S、カレラの3タイプを設定。スペック的には1974年モデルと変わらない。

エンジンは1974年モデルと同様に排気量は2687ccで、燃料供給はボッシュKジェトロニックが受け継がれた。最高出力は欧州のみで販売されたベースグレードが150ps、Sは175psを発揮した。アメリカ仕様のSは厳格化された排気ガス規制に対応したためは165psにパワーダウンしてしまった。



1975年ポルシェ911 ポルシェ

目につく変更がホイールだ。アロイホイールは、それまでのフックス製からATS社製6.0×15サイズのクッキーカッター・デザインがオプションで用意される。装着時は大きくイメージを変えた。

●空冷水平対向6気筒 2687cc ●150/175ps ●210/240km/h

（当連載は、基本的に土日祝日の午前9時11分に公開しています）