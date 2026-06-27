「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１-１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

ＧＫ鈴木彩艶が好セーブ連発で日本代表のグループ２位通過に大きく貢献。所属するセリエＡ・パルマの日本語版公式Ｘは独特の表現で鈴木のプレーをたたえた。

試合終了後、パルマの日本語版公式Ｘは「実家のご飯のような安心感…」と記し、好セーブする鈴木のプレー写真を添えた。ファンも「公式ｗ」「例えが昭和。嫌いじゃない」「こたつであぐらかきながら食べるみかん」「ザイオンで無理なら誰でも無理」「彼が居なければ負けていた」と書き込んだ。

ＮＨＫの中継で解説を務めた本田圭祐が「ブッフォンの後継者になれるんちゃう？」と語ったほど、スーパーセーブを連発した鈴木。ブッフォンはイタリア代表としてＷ杯５大会連続出場を果たし、パルマでキャリアをスタートさせた名ＧＫだ。スウェーデン戦の終盤、何度も勝ち越しのピンチを救った鈴木。「実家のご飯」と形容させるような安心感で日本のゴールを守った。

試合後にはブラジル戦に向け「次は本当に一発勝負で勝つしかない。しっかりと準備して良い状態で臨めるようにしたい」と語った鈴木。「毎試合成長を感じている」と手応えを口にし「より成長した自分でプレーできればチームの助けになる」と自信をのぞかせていた。