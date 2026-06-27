公園のベンチで靴を脱いで休憩していたところ、片方の靴を子どもに持っていかれてしまった――。そんなまさかの出来事を、ある男性がXに投稿しました。財布やスマホは無事なのに、なぜか靴だけがない状況に戸惑いながら探し回ったところ、公園に戻った先で待っていたのは、靴を抱えた母親と泣いている子どもでした。投稿には「シュールすぎる」「映画化したい」と反響が寄せられ、8万件近い「いいね」を集めました。



【写真】子どもが持っていった靴 ネットで1000円程度で購入したものでした

投稿したのはYouTubeでラジオ配信をしている、まっこいさん（@makkoi_official）。投稿には、「中野坂上で俺の靴片方盗んでどっか行ったガキ共見てる？ ホンマに返してくれへんか、大人が1人泣いてます」とつづられていました。



まっこいさんによると、この日は仕事で西新宿から中野坂上を回っており、疲れたため公園のベンチで靴を脱いで、音楽を聴きながら休憩していたといいます。靴がなくなったことに気づいた直後は、「最初は何が起こったか分からず、財布やスマホが盗まれていないかも確認しました」と振り返ります。



公園では音楽を聴きながら目をつぶっていたそうで、「取りやすい状況ではあったので、ターゲットにされちゃったのかなと思います」と振り返ります。その日は天気もよかったため、「裸足で帰るのも悪くないか？」と思っていたのだとか。



探し回った後、公園に戻ると、そこには靴を抱えて待っている親子がいました。母親は謝罪し、弁償するつもりだったのか、封筒を差し出してきたといいます。子どもは号泣していたため、「泣かせるようなことになっちゃってごめんね」と声をかけたそう。



「正直、ネットで1000円程度で購入した靴だったので、めちゃくちゃ怒られたであろう子が泣いているのは少しかわいそうに思いました」



母親がずっと頭を下げ続けていたため、封筒の受け取りは丁重に断り、「子どもにいい物でも食べさせてやってください」と伝えたそうです。



「後から、かっこつけずに受け取ればよかったかな…とも思いました（笑）」



怒っても不思議ではない状況でしたが、まっこいさんは「正直『おいしい』と思ってしまいました」。普段から変な事件や出来事に巻き込まれることが多く、怒りよりも笑いが先にきたそうです。



投稿には、「ガチで泣きそうになるかもです」「その状態で帰るしかないの地獄」といった声も寄せられました。印象に残っているコメントについて、まっこいさんは「シンデレラと言われてたのが笑いました。確かに汚いシンデレラだなと思いました」と話します。



「普通に生きていては味わえないことは、たとえ損なことでも楽しんだ方が得だと思います」