画期的シフト搭載した新型「シビック e：HEV RS」発売！

ホンダは2026年6月5日、5ドアハッチバック「シビック」のマイナーモデルチェンジを発売しました。

シビックは1972年の誕生以来、世界中で累計約2760万台を売り上げてきた、ホンダにとって非常に重要なグローバルモデルです。

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2021年9月に登場した現行型である11代目シビックは、ホンダが伝統的に大切にしている「人中心」というクルマづくりの考え方をさらに深く追求して開発。乗る人すべてが爽快な気持ちになれることを目指し、親しみやすさの中に特別な存在感を放つデザインや性能が与えられています。

日本市場では、最初に1.5リッターガソリンターボ車が先行して発売され。その後に、2リッターハイブリッドの「スポーツe：HEV」や、より走りを極めた2リッターターボの「タイプR」が加わり、現在のラインナップが完成しています。

そして2024年9月のマイナーチェンジで追加され、注目を集めたのが「RS」グレードです。

中身は1.5リッターターボエンジンと6速マニュアル（MT）の組み合わせで、外観やインテリアにもブラックのアクセントが施されています。今どき珍しいMT専用のグレードですが、初期の予約段階でシビック全体の受注の6割を占めるほど、多くの支持を集めました。

そして、今回の改良では、現行シビックが本来持っている「人中心」の思想や爽快な走りの魅力をそのままベースにしながら、さらなる新グレードの追加や快適装備の充実が図られています。

最も大きな注目点としては、2リッターエンジンとハイブリッドシステム「e：HEV」を組み合わせたモデルに、新たなスポーティグレードとして「e：HEV RS」が追加されたことが挙げられます。

e：HEV RSには、スポーツクーペである「プレリュード」に続いて、ホンダの新しい制御技術である「Honda S＋ Shift（エスプラスシフト）」が採用されました。モーター駆動でありながらも、まるで有段変速機を操っているかのような画期的な技術の導入で、ダイレクトな駆動レスポンスとキレのある鋭いシフトフィールを実現しています。

さらに、特別にチューニングされたエンジンサウンドと高度な制御に加え、RS専用にセッティングされたサスペンションや、手になじみやすいDシェイプデザインのステアリングホイールが採用されました。これにより、ドライバーとクルマが一体になったかのような、より深い走りの歓びを追求しています。

なお、1.5リッターのガソリンターボエンジンにMTを組み合わせた従来のシビックRSとは異なり、このハイブリッド仕様のe：HEV RSは「AT限定免許」でも運転が可能です。

e：HEV RSの外観は、グロスブラックのヘッドライトリングやバンパーロアグリルガーニッシュ、シャークフィンアンテナを採用したほか、フロントとリアには専用の「RS」エンブレムが配されました。

足元にはマットベルリナブラックの18インチアルミホイールとブラックのホイールナットが装備され、全体が引き締まったスポーティなデザインとなっています。

内装には、赤いステッチを施したDシェイプステアリングやコンビシートを採用。さらに、エアコンの吹き出し口やドアの装飾部分には赤いピンストライプがあしらわれ、手元にはメタル製のパドルシフトが備わるなど、スポーティな室内空間に仕上げられています。

今回のマイナーモデルチェンジでは、他のグレードについても仕様が変更されました。「e：HEV EX」グレードは、アルミホイールがベルリナブラックとダーク切削クリアの組み合わせへと変更されています。また、1.5リッターターボと6速MTを搭載するガソリンモデルのRSグレードも、アルミホイールがマットブラックへと変更されました。

機能面では、「EX」および「e：HEV EX」グレードにステアリングヒーターを追加。さらに、全てのグレードに共通して後席用のUSBポートが新しく標準装備され、室内の快適性が向上しました。

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最新のシビックの価格（消費税込）は、394万6800円（EX）から。新たに追加されたe：HEV RSは最高価格帯となる465万9600円です。