BLUETTI JAPAN株式会社は、新型ポータブル電源『AORA 100 mini』を、7月6日より予約販売を開始する。本製品は日本市場向けブランド「AORAシリーズ」の新モデル。約10.7kgの軽量ボディに1,004.8Whの大容量バッテリーを搭載し、日常使いからアウトドア、車中泊、防災用途まで幅広いシーンでの利用を想定している。

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同社調べによると、2026年6月現在、日本国内で販売される容量1,000Wh～1,499Wh帯のポータブル電源において業界最軽量となる。約10.7kgの軽量設計により、従来モデル『AORA 100』と比較して約36％の軽量化を達成。電力リフト機能により最大1,400Wまでの家電製品に対応する。1,004.8Whの大容量バッテリーを搭載し、15Wのスマートフォンを約34.5回充電できるほか、30Wのポータブル冷蔵庫を約34.4時間稼働させることが可能だ。

本体サイズは約235×215×290mmの縦型コンパクト設計を採用し、従来モデル『AORA 100』と比較して体積を約45％削減。デスク下や家具の隙間、キッチン周辺、車内など限られたスペースにも収納しやすい設計となっている。AORAシリーズを象徴するカラーリングを採用し、住空間やインテリアにも調和するという。

専用アプリによるスマート電力管理機能を搭載し、電源状態の確認や各種設定、遠隔操作が可能。4種類のUPSモードや停電アラート機能に対応し、停電時には最短10msでバックアップ電源へ切り替える。あわせて、BLUETTI製品として初めて調色可能なLEDライトを搭載し、暖色・白色・SOSの3モードを備える。

バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン（LiFePO4）を採用し、約6,000回の充放電サイクル寿命を実現。従来モデル『AORA 100』と比較して約2,500回サイクル寿命が向上しており、1日1回の充放電を行った場合でも約16年間使用できる長寿命設計となっている。バッテリーセルには20項目の安全試験を実施している。

■製品情報『AORA 100 mini』メーカー：BLUETTI JAPAN株式会社・バッテリー容量：1,004.8Wh・最大出力：1,400W（電力リフト機能使用時）・バッテリータイプ：リン酸鉄リチウムイオン（LiFePO4）・サイクル寿命：約6,000回・本体サイズ：約235×215×290mm・重量：約10.7kg・UPSモード：4種類対応、最短10msで切り替え・搭載機能：専用アプリによるスマート電力管理、調色可能なLEDライト（暖色・白色・SOS）

（文＝リアルサウンド編集部）