ピンチ連続の後半に「よくあるパターン」 渋野日向子は初日の貯金を崩す『73』
＜KPMG全米女子プロ選手権 2日目◇26日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞「疲れたぁ」。ラウンド後、そう一息を吐くと、膝に手をつきうつむいた。渋野日向子にとって、後半はそれだけピンチの連続だった。
【写真】注目！ 渋野日向子のトップ時のフェース向き
「前半はパットもショットもいい感覚」。序盤からアクセルを踏み込み、スタートホールから2連続バーディ発進。4番パー3でも約5メートルを沈め、一気にスコアを3つ伸ばした。このまま加速するかに見えたが、5番パー4の3パットで急ブレーキ。このボギーで「パッティングは入らなくなり、ショットも悪い流れに繋がっていってしまった」と、一気に流れは一転した。11番パー5では、バンカーからの4打目がグリーンを捉えられず、12番ではアプローチが寄らず、15番パー5もセカンドショットがバンカーにつかまり、これがフチにあたって脱出できずとバタバタする時間が続いた。「流れが悪くなってからクラブ選択がマッチしていなかった。急ぎ過ぎると冷静さを失っちゃうところが課題かなと思います」。取り返そうとする焦りも出てきてしまい、クラブ番手のジャッジにも悪影響を与え、「よくあるパターン」と振り返るように、自分の悪い部分が後半で浮かび上がってしまった。初日は「71」と1つ貯金を作ったが、それを使ってしまう「73」。フェアウェイキープ率は85.7％（12/14）と高水準だけに、61.1％（11/18）のパーオン率には「ダメージは大きい」と肩を落とす。とはいえ、「ボギーでおさまってくれてよかった」と、崩れを最小限に抑えられたことはメジャーセッティングにおいては、あすにつながる要素でもある。午後組がプレー中ながら、トータルイーブンパーの暫定42位タイで予選通過圏内につけている。「予選を通って4日間できることがありがたいような状況なので、“終わりよければすべてよし”で頑張りたい」。思うようにかみ合わないままの予選通過となったが、この悔しさは決勝ラウンドでぶつける。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子プロ リーダーボード
渋野の現在地は？ 米女子ポイントランキング
渋野日向子 プロフィール＆成績
【連続写真】左足に注目！ 渋野日向子は地面反力を使って飛ばしていた
国内女子ツアー3日目は中止 月曜日決着へ
【写真】注目！ 渋野日向子のトップ時のフェース向き
「前半はパットもショットもいい感覚」。序盤からアクセルを踏み込み、スタートホールから2連続バーディ発進。4番パー3でも約5メートルを沈め、一気にスコアを3つ伸ばした。このまま加速するかに見えたが、5番パー4の3パットで急ブレーキ。このボギーで「パッティングは入らなくなり、ショットも悪い流れに繋がっていってしまった」と、一気に流れは一転した。11番パー5では、バンカーからの4打目がグリーンを捉えられず、12番ではアプローチが寄らず、15番パー5もセカンドショットがバンカーにつかまり、これがフチにあたって脱出できずとバタバタする時間が続いた。「流れが悪くなってからクラブ選択がマッチしていなかった。急ぎ過ぎると冷静さを失っちゃうところが課題かなと思います」。取り返そうとする焦りも出てきてしまい、クラブ番手のジャッジにも悪影響を与え、「よくあるパターン」と振り返るように、自分の悪い部分が後半で浮かび上がってしまった。初日は「71」と1つ貯金を作ったが、それを使ってしまう「73」。フェアウェイキープ率は85.7％（12/14）と高水準だけに、61.1％（11/18）のパーオン率には「ダメージは大きい」と肩を落とす。とはいえ、「ボギーでおさまってくれてよかった」と、崩れを最小限に抑えられたことはメジャーセッティングにおいては、あすにつながる要素でもある。午後組がプレー中ながら、トータルイーブンパーの暫定42位タイで予選通過圏内につけている。「予選を通って4日間できることがありがたいような状況なので、“終わりよければすべてよし”で頑張りたい」。思うようにかみ合わないままの予選通過となったが、この悔しさは決勝ラウンドでぶつける。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子プロ リーダーボード
渋野の現在地は？ 米女子ポイントランキング
渋野日向子 プロフィール＆成績
【連続写真】左足に注目！ 渋野日向子は地面反力を使って飛ばしていた
国内女子ツアー3日目は中止 月曜日決着へ