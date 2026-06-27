オマーン沖に停泊する石油タンカーや貨物船＝23日/Elke Scholiers/Getty Images

（CNN）米中央軍によると、米軍は26日、ホルムズ海峡周辺のイランの軍事目標に対して攻撃を実施した。イランが前日に海峡付近で商船を攻撃したことへの報復。

中央軍は「米軍機がイランのミサイルやドローン（無人機）の保管施設、沿岸のレーダー拠点を攻撃した」と説明。「イラン軍による不当な商船攻撃は明らかに停戦違反に当たる」と指摘した。

米当局者はCNNに対し、26日の米軍の攻撃は少なくとも現時点では、本格的な戦闘作戦の再開を意味するものではないと語った。

イラン国営プレスTVによると、イスラム革命防衛隊は今回の攻撃への報復として、地域内にある米軍の拠点を狙った攻撃を行ったと発表した。こうした攻撃について米軍は確認していない。

先週発表されたイランとの合意で交渉を主導したバンス米副大統領は26日夕、「暴力には暴力で応じる」と表明した。

バンス氏はX（旧ツイッター）に中央軍の発表とあわせ、「イランは停戦合意に署名し、我々は合意を尊重してきた。もし覚書の適用の仕方について異議があるなら、電話をかけてくればいい」と投稿。「だが、暴力には暴力で応じる」としている。

米軍の攻撃に先立ちトランプ大統領は26日、イランのドローンによる商船攻撃を停戦合意への「愚かな違反」と非難したものの、より幅広い敵対行為の再開につながるかどうかは言及していなかった。

イランはホルムズ海峡の支配を交渉の切り札と見なしている。イスラム革命防衛隊は25日、安全な通航を認められるのは、イランに申告された航路を通る船のみだと警告していた。

米イラン間の合意では、ホルムズ海峡の船舶交通量を戦争開始前の水準に戻す旨が明記されたが、履行のための詳しい条件は盛り込まれていなかった。