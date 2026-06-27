本田翼、“最近の主食”明かす「健康的な生活してて凄い」 “血糖値を上げない”自炊に反響「手作りお蕎麦素晴らしい」

本田翼、“最近の主食”明かす「健康的な生活してて凄い」 “血糖値を上げない”自炊に反響「手作りお蕎麦素晴らしい」