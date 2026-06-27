本田翼、“最近の主食”明かす「健康的な生活してて凄い」 “血糖値を上げない”自炊に反響「手作りお蕎麦素晴らしい」
モデル・俳優の本田翼（34）が25日、自身のインスタグラムを更新。最近の“自炊事情”を明かし、食事を公開した。
【写真】「手作りお蕎麦素晴らしい」“血糖値を上げない”自炊を披露した本田翼
「最近は蕎麦を主食に」しているといい、キムチやアボカド、青唐辛子などがトッピングされたソバの写真をアップ。ポタージュも添えられている。
「山芋キムチ」がお気に入りのようで、「血糖値を上げないことを心がけた自炊をしております」と話した。
ファンからは「めっちゃ美味しそう」「健康的な生活してて凄い」「手作りお蕎麦素晴らしい」「山芋キムチ食べたい」などの声が寄せられている。
【写真】「手作りお蕎麦素晴らしい」“血糖値を上げない”自炊を披露した本田翼
「最近は蕎麦を主食に」しているといい、キムチやアボカド、青唐辛子などがトッピングされたソバの写真をアップ。ポタージュも添えられている。
「山芋キムチ」がお気に入りのようで、「血糖値を上げないことを心がけた自炊をしております」と話した。
ファンからは「めっちゃ美味しそう」「健康的な生活してて凄い」「手作りお蕎麦素晴らしい」「山芋キムチ食べたい」などの声が寄せられている。