本田翼 （C）ORICON NewS inc.

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　モデル・俳優の本田翼（34）が25日、自身のインスタグラムを更新。最近の“自炊事情”を明かし、食事を公開した。

【写真】「手作りお蕎麦素晴らしい」“血糖値を上げない”自炊を披露した本田翼

　「最近は蕎麦を主食に」しているといい、キムチやアボカド、青唐辛子などがトッピングされたソバの写真をアップ。ポタージュも添えられている。

　「山芋キムチ」がお気に入りのようで、「血糖値を上げないことを心がけた自炊をしております」と話した。

　ファンからは「めっちゃ美味しそう」「健康的な生活してて凄い」「手作りお蕎麦素晴らしい」「山芋キムチ食べたい」などの声が寄せられている。