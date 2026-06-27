FC東京は27日、DF白井康介（32）が岡山に、MF寺山翼（26）が山形に完全移籍すると発表した。共に明治安田J1百年構想リーグは期限付き移籍でプレーしていた。それぞれクラブ広報を通じて惜別のコメントを発表した。

白井は「2年半、FC東京でプレーさせていただきありがとうございました。在籍中、目標としていたタイトル獲得やACLへの出場はかないませんでしたが、素晴らしいファン・サポーター、スタッフ、選手たちとプレーできたことは、かけがえのない財産です。もっともっとFC東京でプレーしたい気持ちもありましたが、新しい道へ進むことに決めました。これからもFC東京のことを応援し続けています。そして、僕自身の活躍がFC東京のファン・サポーターのみなさんにも届くように頑張ってきます。またピッチの上で対戦できる日を楽しみにしています！！」とコメント。

寺山は「このたび、モンテディオ山形へ完全移籍することになりました。U―15むさしからU―18とお世話になり大学を経由し、ふたたび青赤のユニホームに袖を通させていただきましたが活躍することができずふがいなく申し訳ない気持ちです。しかし、どんな時もたくさんのご声援をくれたファン・サポーターのみなさまにはとても感謝しています。ありがとうございました！東京での生活は僕の人生にとってもすごく価値のあるもので、東京で得た経験をこれからの人生に生かしていきたいと思います。そして、みなさんに活躍が届くように精いっぱい頑張り、必ずJ1の舞台に戻ってきます！本当にお世話になりました！」とコメントした。