中田花奈、体調不良でファンミ途中退席 診断名を報告「現在は回復に向かっております」
元乃木坂46でタレント・プロ雀士の中田花奈（31）のスタッフ公式Xが27日、更新され、中田がファンミーティングを体調不良のため途中退席し、診断名と現状を報告した。
【写真】「スケスケまる見えの衣装（？）も」白ランジェリーで美ボディあらわな中田花奈
投稿では「【体調に関するご報告】」と書き出し、「昨日開催のBEAST X ファンミーティングですが、中田花奈は体調不良のため第二部の途中にて退席させていただきました」と伝えた。続けて「退席後、病院にてアレルギーによる蕁麻疹の疑いと診断されたため治療を行い、現在は回復に向かっております」と報告した。
続く投稿で「この度はご参加された皆様、関係各所の皆様、ご迷惑ならびにご心配をおかけし申し訳ございませんでした。引き続きよろしくお願い申し上げます」としている。
【写真】「スケスケまる見えの衣装（？）も」白ランジェリーで美ボディあらわな中田花奈
投稿では「【体調に関するご報告】」と書き出し、「昨日開催のBEAST X ファンミーティングですが、中田花奈は体調不良のため第二部の途中にて退席させていただきました」と伝えた。続けて「退席後、病院にてアレルギーによる蕁麻疹の疑いと診断されたため治療を行い、現在は回復に向かっております」と報告した。
続く投稿で「この度はご参加された皆様、関係各所の皆様、ご迷惑ならびにご心配をおかけし申し訳ございませんでした。引き続きよろしくお願い申し上げます」としている。