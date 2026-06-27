◇米女子ゴルフツアー 全米女子プロ第2日（2026年6月26日 米ミネソタ州 ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）

トップと6打差の8位から出た24年エビアン選手権覇者・古江彩佳（25＝富士通）は3バーディー、2ボギーの71で回り、通算4アンダーに伸ばした。ホールアウト時点で9打差の8位。

インから出て15番、16番とショットをピンに絡めて連続バーディー。その後、2つ落としたが、7番パー5で1・5メートルにつけて1つ取り返した。最終9番は花道からのアプローチが短くなり、10メートル以上のパーパットが残ったが、これをねじ込んでラウンドを終えた。

U―NEXTのインタビューでは「前半は落ち着いたプレーで頑張れてアンダーで回れたけど、後半になるにつれて体力面で持たなくなり、ショット面でばらつきがあり、耐えのゴルフになった」と振り返った。

週明けから体調を崩し、喉の違和感などを訴え、この日も鼻声で話していた。「朝からしんどさはあったけど、体力が持たないところで、うまくバランスが保たれていた」と万全なコンディションではない中、しっかりとスコアをまとめた。

メジャー2勝目を狙える位置で週末を迎える。「うまく耐えながら、しっかりティーショットをフェアウエーキープしたところで、うまく狙っていけたら」。残り36ホールも粘りのゴルフを見せる。