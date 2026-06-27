ダイエット成功後も絶好調でいられる秘訣とは？【ゆるやせ漢方ダイエット】

ダイエット成功後も絶好調でいられる秘訣とは

やせても漢方薬の継続服用で絶好調！

食行動の改善と自分の体質タイプに合った漢方薬で、目標体重に達したのならば、もう漢方を飲む必要はありません。そこでダイエットに見事成功した患者さんには、「これで治療の目標はクリアしました。もう漢方薬の処方はしませんね」と伝えます。でも、ほとんどの方が、「飲み始めてから、体調がすごくいいんです」「漢方薬効果で毎日、心がおだやかなんです。続けてはだめですか？」などと、継続を希望されます。

漢方は自然界にある植物や動物、鉱物などが原材料ですから、害になる要素はひとつもありません。むしろ生薬としても、食材としても体によいものが集まっているのです。たとえば生姜やシナモン、山

椒、なつめ、みかんの皮など。そこで体調維持のために継続して服用を希望する患者さんには、そのまま処方を続けます。

もともと「ゆるやせダイエット」はリバウンドがほとんどないことが、多くの成功例からわかっています。加えてダイエット効果をもたらした漢方薬を飲み続ければ、より太りにくい体になり、やがては太らない体質になっていきます。もちろん食行動を乱さないことは、絶対ですが……。やせて心身ともに若返り、まわりから「きれいになったね」とほめられると、ますます輝きは増していきます。これは幸せのホルモンの「セロトニン」「オキシトシン」が褒められることで、豊富に出ているからです。

１００年を生きることが、あたり前の時代です。長く“きれい！”を継続して、幸福寿命を楽しみましょう。そして健康でポジティブな、幸福長寿を手に入れましょう！。

【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師